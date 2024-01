Dopo Ballando con le stelle Rosella Erra si prepara al grande salto. A dare notizia è la diretta interessata spiegando, tuttavia, come ogni decisione sarà presa dopo Sanremo. L’idea, comunque, è di quelle che piace e da prendere in considerazione senza pensarci troppo. A Tvblog.it Rossella racconta come: “Sì, è vero c’è stato un contatto con la produzione. Mi hanno detto che sarebbe carino se io partecipassi. Ora però è prematuro parlarne. Per me è un grande onore essere considerata nella rosa del programma”.

E ancora: “Ma devo fare una riflessione profonda: sono molto legata a Rai, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis (autore storico della conduttrice, Ndr). Non posso prendere una decisione a cuor leggero. Di sicuro sono molto lusingata”. Un suo eventuale addio a Ballando con le stelle sarebbe un terremoto. Certo è che sul piatto balla qualcosa di importante.





Isola dei Famosi, contatti con Rossella Erra: lei ci pensa

La chiamata arriva infatti da Mediaset, dall’Isola dei Famosi per la precisione, che ha già un concorrente pronto a partire: Joe Bastianich. A rivelarlo, pochi giorni fa, era stato Davide Maggio. Per Bastianich, ex giudice di MasterChef e vincitore di Pechino Express 2023, si tratta del ritorno dalle parti del Biscione dopo la partecipazione ad Amici Celebrities. La sua presenza metterà non poco sale sul programma. E sicuro farebbe una grande coppia con Rossella Erra.

Se la presenza di Bastianich è sicura e quella di Rossella probabile, a rischio potrebbe essere quella di Ilary Blasi anche se sembra qualcosa si stia chiarendo. Nonostante le voci che si stanno susseguendo in queste settimane è molto probabile che il timone sarà affidato, ancora una volta, a Ilary Blasi. Inviato sarà ancora Alvin, gli unici dubbi riguardano gli opinionisti con Enrico Papi e Vladimir Luxuria appesi ad un filo.

Personaggio divertente e acuto, aveva iniziato la sua esperienza in tv a Vieni da me. Dopo la cancellazione Rossella Erra era stata invitata da Carlucci a ricoprire il ruolo di Ambasciatrice del pubblico proprio a Ballando con le stelle diventando poi una presenza fissa.