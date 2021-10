“L’ho appena saputo…”. Lutto per Barbara D’Urso, un addio che ha sconvolto il mondo della tv italiana

La morte di Rossano Rubicondi ha sconvolto il mondo della televisione italiana. L’attore e personaggio tv, opinionista e concorrente dell’Isola dei Famosi, è scomparso improvvisamente a 49 anni e a darne notizia è stata Simona Ventura.

“Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”, il tweet della conduttrice dopo aver appreso della scomparsa dell’amico ed ex concorrente della sua Isola dei Famosi.

Personaggio televisivo, ex modello e attore, Rossano Rubicondi inizia la sua carriera a Londra come modello e in seguito ottiene piccole parti in alcuni film. Nel 2008 sposa Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump: i due si sono conosciuti in un negozio di abbigliamento, dove Rubicondi faceva il commesso.

Rossano Rubicondi morto, il messaggio di Barbara D’Urso

Il matrimonio è durato solo un mese ma i due sono sempre rimasti legati da un rapporto di stima e amicizia. Rossano Rubicondi ha preso parte a diversi programmi televisivi, è stato anche ballerino per una notte a “Ballando con le stelle” nel 2018 con Ivana Trump e nel 2010 ha partecipato all’Isola dei Famosi, prima come inviato e poi nuovamente come concorrente.





Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello di Barbara D’Urso, che spesso lo ha ospitato nei suoi programmi. L’ultima volta è stata nel 2020 quando, in diretta da Zanzibar, Rossano Rubicondi aveva parlato della difficoltà di tornare in Italia e negli Stati Uniti a causa delle restrizioni per il Covid. “L’ho appena saputo, ciao Rossano”, ha scritto la conduttrice aggiungendo un cuore rosso spezzato a corredo di un selfie scattato nello studio Mediaset.

Appena si è diffusa la notizia, i social network si sono riempiti di fotografie dell’attore e di messaggi di cordoglio. Elisabetta Gregoraci sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae con l’ex marito Flavio Briatore, Rossano Rubicondi e Ivana Trump: “Buon viaggio Rossano, Rip”, il messaggio della showgirl calabrese ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Anche Vladimir Luxuria lo ha voluto ricordare: “Che brutta notizia, sono sconvolta, non è possibile”.