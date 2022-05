Durante la puntata del 9 maggio, Ilary Blasi ha sventato in diretta una violazione del gioco bella e buona. In realtà la padrona di casa si è semplicemente limitata a raccontare cosa è successo e senza dubbio si tratta di una vicenda unica nel suo genere. Il protagonista di questa storia abbastanza assurda è Roger. Il concorrente del reality ha tentato di raggirare il medico dell’Isola e gli ha chiesto di recapitare un biglietto alla sua Estefania Bernal.

Neanche a dirlo, il medico, probabilmente legato a delle clausole ben precise con la produzione del programma, ha smascherato Roger e il bigliettino misterioso, che ieri si è stato criticato duramente da Ilary. La padrona di casa ha detto: “C’è un naufrago che ha violato il regolamento e adesso vi spiego tutto. In questi giorni Roger ha cercato di raggirare lo spirito dell’Isola. Secondo te noi non l’abbiamo beccato? Ovviamente sì e adesso ci facciamo dare delle spiegazioni. Rido poco Roger, perché noi ti abbiamo beccato. Tu hai commesso un’infrazione”.





Roger e il bigliettino misterioso: Ilary Blasi furiosa col concorrente dell’Isola

“Sai di cosa parlo sono sicura, non ti viene in mente niente? Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare ad Estefania su Playa Sgamada. Sai che noon si può fare questa cosa?”. Poi Ilary ha letto il biglietto scritto da Roger: “Ciao Leoparua. Mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte. Mi manchi te. Te extrano gatina safada e ti aspetto qua sulla nostra isola, besos. Bom bom love mia gostosa“.

Naturalmente Roger si è scusato e ha chiesto di poter incontrare la Bernal, così, come se niente fosse: “So che non si poteva fare questo, mi dispiace moltissimo. In quel momento mi sono lasciato trascinare dall’istinto e ho scritto questa lettera. Mi scuso non c’ho pensato troppo. Posso incontrare Estefania?”.

Il messaggio di Roger non provoca l'effetto sperato, Estefania dopo parlato con Laura inizia ad avere qualche dubbio sul Naufrago #Isola pic.twitter.com/CfxLFfzAQq — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 9, 2022

A questo punto Ilary Blasi ovviamente non ha permesso nessun incontro tra i due e ha spiegato ancora meglio il suo punto di vista:“Quindi Roger non fare più il furbo con noi. Per questa volta la passi liscia, perché l’amore vince su tutto. Se puoi incontrare Estefania? Se vabbè mo nun t’allargà. Sì come no, te organizzamo una cena romantica e te facciamo trovà una capanna, certo, certo, bacioni, se ciao”. E pure stasera non siamo usciti dal raccordo.

“Il concorrente sta male, è in infermeria”. Isola dei famosi, è Alvin a raccontare cosa è successo