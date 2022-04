Roberta Bruzzone è una famosissima criminologa italiana, ma anche un personaggio televisivo che è sempre in grado di stupire tutti. E ora sono uscite fuori interessanti dichiarazioni, rilasciate nel corso di una sua intervista a ‘Belve’. In una puntata della trasmissione condotta da Francesca Fagnani, si è lasciata andare a rivelazioni succulenti, che hanno coinvolto i reality show ‘Grande Fratello Vip’ e ‘L’Isola dei Famosi’. E ha anche ammesso di voler sempre stare nel mondo televisivo.

Infatti, Roberta Bruzzone ha dichiarato nella conversazione con la giornalista, ripresa dal sito ‘Biccy’: “Se rinuncerei alla tv? Al momento no, non ci rinuncerei. Mi piace stare in televisione lo ammetto e credo che sia anche utile. Vedo dei riscontri notevoli nelle persone che ascoltano quello che dico in pubblico. Quindi al momento non ci rinuncerei, certamente no dai. Non mi vedrete in pista. Se parteciperò a Ballando con le Stelle come concorrente? Non avverrà mai. No, non ballerò mai è certo”.





Roberta Bruzzone: “Le cifre offerte per GF Vip e Isola dei Famosi”

E per convincere Roberta Bruzzone Mediaset non voleva badare a spese, infatti la criminologa ha riferito di aver avuto delle proposte davvero clamorose, ma non le ha mai accettate. Lei non si è mai sentita pronta a prendere parte ad un programma come il ‘GF Vip’ o ‘L’Isola dei Famosi’, e nemmeno le cifre ‘choc’ l’hanno convinta a dire di sì. Ma andiamo a vedere insieme quanti soldi avrebbe potuto percepire, nel momento in cui avesse accettato di recarsi nella Casa più spiata d’Italia o in Honduras.

Infine, Roberta Bruzzone ha dunque detto: “Se mi hanno proposto altri reality? Sì e tutti! Anche il Grande Fratello Vip ovviamente. Ma non solo quello, anche L’Isola dei Famosi mi hanno proposto in passato. Quello me l’hanno chiesto anni fa. Dai ma vi immaginate me in Honduras a L’Isola? Avete idea di cosa potrebbe succedere se andassi giù di zuccheri? Nel giro di una settimana finivano i concorrenti. Quindi è più per tutelare la salute degli altri naufraghi che la mia. A parte gli scherzi, direi che i reality sono qualcosa che non fa proprio per me”.

E poi Roberta Bruzzone ha svelato: “Quindi la motivazione del mio no è questa. La cifra più alta che mi hanno offerto per partecipare a questi programmi? Guarda, direi che siamo più o meno sul mezzo milione, intorno a questa”. Una cifra davvero incredibile quella che avrebbe ottenuto, ma ha preferito continuare a svolgere il suo lavoro come sempre.

