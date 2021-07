“Ciao Leonessa”. Lutto per Roberta Morise, il triste annuncio della conduttrice

Roberta Morise, il triste addio. Ha deciso di farlo pubblicamente attraverso il profilo Instagram. La conduttrice e modella le ha dato il suo ultimo saluto, condividendo con il suo seguito numerosissimo di fan anche una foto con tanto di cuore spezzato. Nel giro di poche ore il post non poteva che essere sommerso di commenti e messaggi di sostegno.

Dallo studio di I Fatti Vostri a Detto Fatto, per Roberta Morise la carriera professionale sembra essere in continua crescita. Inarrestabile e bellissima, nelle ultime settimane la conduttrice è stata molto attiva sui social, condividendo con il pubblico di fan le foto dalla vacanza sulla costa ionica della Calabria, ovvero da Cirò Marina. Con lei anche il fidanzato.

Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico, adesso non fa che avere occhi e cuore solo per lei. Il giovane manager e figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini, è sempre al fianco della fidanzata e anche in questa triste circostanza avrà dato il suo sostegno per affrontare la perdita.





Infatti, nella vita privata, Roberta Morise ha affrontato la perdita della sua fedele cagnolina, e con un post sul social ha voluto salutarla così: “Ciao Leonessa mia”, questo il contenuto del post con cui Roberta Morise ha salutato per sempre la sua cagnolina. Primo piano sulla piccola cagnolina, e una cascata di commenti per la conduttrice.

“È come se venisse a mancare un componente della figlia… Fatti coraggio!”, scrive Sandra Milo, e ancora da parte di altri utenti: “Mi dispiace”, “Coraggio”, “Mi dispiace tanto, Roberta. È capitato anche a me col mio cane. Buon ponte, piccola!”, sono solo alcuni dei commenti al post che si intervallavano con cuori. E il pubblico di fan ha dato prova, ancora una volta, di essere pronto a dimostrare alla conduttrice vicinanza e supporto, anche e soprattutto in circostanze che non sono sempre delle migliori.