Spazio nella puntata di martedì 14 settembre alla nuova tronista di ‘Uomini e Donne’, Roberta Ilaria, pronta a farsi notare e a trovare l’amore della sua vita. Prima delle presentazioni ufficiali davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi, sono già uscite fuori diverse notizie sulla ragazza, che ha attraversato anche dei momenti difficili. Partiamo innanzitutto dal dire che è molto giovane, infatti ha appena 21 anni, ed è di una bellezza assoluta. La sua città di origine è la capitale Roma.

Come detto, ha dovuto fare i conti con un passato da dimenticare. Quando aveva solamente 14 anni ha dovuto dire addio a suo padre. Ha commentato così quegli anni: “All’inizio mi ero chiusa in me stessa e non riuscivo a parlarne con nessuno. Col tempo ho capito che non si può scappare dalla sofferenza, ma solo conviverci. Oggi il pensiero di assomigliare a lui mi rende orgogliosa e felice”. Con la mamma ha un rapporto speciale: “Non chiudo mai una telefonata senza dirle che le voglio bene”.

Durante la sua intervista, Roberta Ilaria Giusti ha rivelato cosa cercherà a ‘Uomini e Donne’. “Ho bisogno di potermi fidare, cerco una persona dalla personalità riconoscibile, non mi piacciono gli sciami. Ci vuole tanta santa pazienza con me, non mi piacciono i ragazzi narcisisti e troppo presi da se stessi”. Roberta Ilaria Giusti si è descritta come una ragazza molto schietta e che comunica sempre in modo trasparente. Sa sempre quello che vuole ottenere e fa in modo di non nasconderlo mai.





Roberta Ilaria Giusti non è mai stata una persona orgogliosa e per questa ragione ha voglia di incontrare un giovane simile. Quando aveva 18 anni ha deciso di andarsene da casa dei suoi genitori per vivere da sola a Roma e lo scorso 22 luglio ha ottenuto un traguardo importantissimo, infatti ha conseguito la laurea in Lingua e Letteratura straniere. E ovviamente la dedica è stata per il suo papà: “Ho dedicato questo traguardo al mio papà, che rappresenta sempre la mia stella polare”.

Sbirciando il suo profilo Instagram, si può scoprire che Roberta Ilaria Giusti ha come obiettivo il raggiungimento di un nuovo progetto, dopo aver conquistato la laurea, ma al momento non può dire altro. Spesso e volentieri si fotografa in compagnia delle sue inseparabili amiche, delle sue sorelle e di sua madre. Adesso non resta che ammirarla sul trono di ‘Uomini e Donne’, dove cercherà la sua anima gemella.