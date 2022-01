UeD è ancora in pausa per le feste natalizie e se c’è una puntata che tutti aspettano è quella della scelta di Roberta Giusti. Le anticipazioni, come sempre, corrono veloci e anche se bisognerà attendere la prossima settimana per vedere la fine del percorso a UeD della tronista romana si sa già che ha deciso di uscire dal programma con Samuele Carniani.

E di fatto era quello che speravano i telespettatori: il corteggiatore è infatti subito entrato nel cuore del pubblico di Canale 5 e poi, evidentemente, anche in quello di Roberta Giusti. Con buona pace dell’altro, Luca Salatino, a cui però è arrivata la proposta del trono.

Roberta Giusti e Samuele dopo la scelta a UeD

Come il pubblico di Maria De Filippi sa bene, prima della messa in onda della scelta i protagonisti hanno i canali social “bloccati”. Nonostante le indiscrezioni, non si possono avere ancora info sul “dopo la scelta”. Dunque mai come in questo caso la curiosità dei fan si fa crescente: tutti a chiedersi se Roberta Giusti e Samuele stanno ancora insieme dopo il programma.





E anche se non ci sono certezze in tal senso sembra proprio di sì. Grazie a Andrea Nicole, l’altra tronista di questa stagione e grande amica di Roberta Giusti con cui ha trascorso l’ultimo dell’anno. Su Instagram, infatti, la compagna di Cipriani ha condiviso diverse foto in compagnia della romana e un dettaglio nel look di quest’ultima non è passato inosservato.

I follower di Andrea Nicole hanno subito riconosciuto il bomber bianco che Roberta Giusti indossa negli scatti sul balcone realizzati la notte del 31 dicembre: è quello di Samuele. La foto in questione conferma dunque al pubblico di UeD che non solo le tronista sono diventate molto amiche, ma anche che la storia con il corteggiatore prosegue.