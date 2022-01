Dopo quella di Andrea Nicole, uscita da Uomini e Donne con Ciprian, è andata in onda anche la scelta di Roberta Giusti. Dopo le anticipazioni arrivate a dicembre – azzeccate perché la giovane è uscita insieme a Samuele Carniani – gli appassionati del dating show di Maria De Filippi hanno potuto guardare la scelta della tronista romana.

Prima di scegliere Samuele, Roberta ha parlato con Luca, che per la cronaca siederà presto sul trono di Uomini e Donne e si è detta entusiasta per aver avuto l’occasione di conoscerlo augurandogli di incontrare la persona giusta. Poi è stato il momento della scelta, con l’arrivo di un emozionato Samuele al centro dello studio di Maria De Filippi. “La pazienza a volte è la scelta giusta. Ora so cosa vuol dire aspettare quando si vuole veramente qualcuno”, ha detto la tronista davanti a tutti a UeD.

Roberta Giusti, marca e prezzo per il vestito scelto a UeD

“Ho trovato una persona che mi ha teso la mano, una persona con la quale mi sento la versione migliore di me. Le paure me le tengo perché vorrei che iniziassero a diventare certezze fuori da qua”, ha continuato Roberta Giusti parlando direttamente con Samuele. Che ovviamente ha accettato e ha baciato e abbracciato la giovane tronista romana.





Anche Maria De Filippi è stata felice della scelta: “Fai bene a scegliere chi non ti assomiglia, è l’unico modo che ti aiuta a crescere”, le ha spiegato in puntata, subito dopo la cascata di petali rossi. Ma allo stesso tempo ha apprezzato anche Luca Saladino, al quale infatti ha chiesto di sedere sul prossimo trono del dating show.

Per la scelta Roberta Giusti ha scelto un vestito di Feleppa della nuova collezione autunno inverno 2021/2022. L’abito Vienna scelto dalla tronista per la scelta di Uomini e Donne costa 398 euro e nella versione mini (Madrid) costa 202,30 euro.