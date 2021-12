“Ha scelto”. Uomini e Donne, Roberta Giusti alla fine ce l’ha fatta: fan su tutte le furie

Alla fine Roberta Giusti ha scelto. Si conclude così la sua avventura a Uomini e Donne. C’è da dire che la sua scelta era attesa per la registrazione del 16 novembre e alla fine c’è stata. Alla fine è andata dritta per la sua strada, che all’inizio sembrava essere in alto mare nelle registrazioni in onda in questi giorni su Canale 5. Tuttavia sembra ci sia stato un qualcosa che le ha fatto dare una sterzata verso la scelta. Alla fine dei giochi, Roberta ha scelto Samuele Carniani. Niente da fare per Luca Salatino che non è stato scelto, forse troppe incomprensioni hanno spinto la tronista a raggiungere un porto più sicuro.

Alla fine ha vinto il rapporto più lineare, quello che ha creato meno problemi, che è stato più bello per entrambi: ovvero Samuele. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni, ma si resta in attesa delle anticipazioni sulla registrazione per scoprire come è andata. Senza dubbio il pubblico è rimasto spiazzato dalla scelta di Roberta Giusti: molti erano convinti che sarebbe ricaduta su Luca.

E a dirla tutta lo aveva previsto Giulia De Lellis, che vedendo le esterne con uno e con l’altro aveva visto Roberta Giusti più coinvolta con Samuele. Tra l’altro Samuele si è mostrato come il ragazzo praticamente perfetto: bellissimo, sensibile, educato e dolce, ha riempito di attenzioni la tronista e soprattutto le ha sempre dato certezze e sicurezze.





Non solo: Samuele c’è sempre stato per Roberta Giusti. Anche lui ha lasciato lo studio in preda a una crisi, è vero, ma non ha mai avuto i colpi di testa che invece ha avuto Luca. Sarebbe andata diversamente con lui, si sarebbe trattato di un percorso molto più tortuoso anche fuori da Uomini e Donne: Roberta e Luca hanno due caratteri che li hanno portati spesso a scontrarsi.

Forse però questi scontri sarebbero svaniti senza le telecamere, senza Samuele e con la possibilità di viversi e sentirsi nella quotidianità. Di certo questa è un’ipotesi che forse non cederemo mai realizzarsi. Sembra chiaro che Roberta Giusti ha scelto sia per amore, sia per affinità. E con Samuele sembra avere entrambe.