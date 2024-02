E finalmente è andata in onda la puntata di Uomini e Donne con l’uscita di scena di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due protagonisti assoluti di questa parte di stagione del Trono Over sono tornati a essere una coppia. Sì, perché cavaliere e dama hanno un passato e ora si sono riavvicinati. Non prima di una lunga serie di polemiche però, con lui che in studio ha cominciato a frequentare anche Cristina Tenuta e lei che aveva addirittura lasciato per un periodo il programma.

Ma quando è tornata a UeD, Alessandro è “tornato alla carica” e, nel corso della puntata del 12 febbraio 2024 Roberta si è convinta e ha ceduto al suo corteggiamento. Ma è iniziata con la coppia che diceva di non essersi sentita nel corso della settimana. Non solo, la dama di Cassino ha anche raccontato anche di aver visto un altro cavaliere, Gianluca. Ciò nonostante ha deciso di ballare con l’ex di Ida Platano e a quel punto tutto è cambiato.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza dopo UeD, la foto

Persino Gianni Sperti ha cominciato a spingere Alessandro a lasciare il programma con Roberta: “Dopo aver visto questo ballo, credo che siate molto presi e che non abbia più senso stare qua a prendere in giro tutti”. Lui ha continuato a ripetere che avrebbe fatto quello che voleva Roberta che alla fine l’ha detto: “Per me possiamo uscire“.

Si sono alzati e durante il ballo è scattato anche un bacio. Quindi sono usciti. Ma nemmeno il tempo che finisse la puntata che sui social molti fan di Uomini e Donne hanno manifestato tutte le loro perplessità: “Tra un mesetto li rivedremo in studio”, “Quanto durerà? Si accettano scommesse”, si legge.

Insomma, pochi credono che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza abbiano un futuro insieme, senza contare la parte di pubblico delusa dal comportamento di lei, che ha ceduto di nuovo al pressing del cavaliere che solo poche settimane fa l’aveva ‘parcheggiata’ per conoscere Cristina. Non sappiamo quanto e se durerà ma per ora va alla grande. Settimane dopo quella registrazione, la coppia è ancora felice insieme, come mostra lo scatto postato sui social da Alessandro, poi ripostato da Roberta. “Together”.