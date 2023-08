Uomini e Donne si avvicina sempre più e Roberta Di Padua sarà una delle prossime protagoniste del dating show anche nella stagione televisiva, che inizierà tra circa un mese. Adesso la dama del programma di Maria De Filippi è stata però vista in dolce compagnia, mentre si stava godendo una bellissima vacanza. Hanno deciso di postare delle stories su Instagram e le foto hanno subito fatto il giro della rete, facendo impazzire i fan.

Recentemente la dama di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, aveva punzecchiato implicitamente l’ex tronista Nicole Santinelli, con la quale aveva avuto non pochi problemi. “Sto seguendo tutto, sto vedendo tutto e niente…vabbè – le parole di Roberta Di Padua – Io quando faccio le mie descrizioni mi puntate il dito, però, bisogna riconoscere che non mi sbaglio mai. Mai una. Ho proprio questa capacità di captare al volo e mi piacerebbe tanto una volta, almeno per una volta, dire ‘c…, mi sono sbagliata’.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua beccata in dolce compagnia

Ormai tutti si aspettano il suo ritorno a Uomini e Donne, ma intanto anche Roberta Di Padua si sta riposando e divertendo in questa splendida estate. E con lei c’era un altro volto molto conosciuto della trasmissione Mediaset, che potrebbe teoricamente farle compagnia anche nei prossimi mesi, se Maria deciderà di portarle entrambe in studio. Andiamo a vedere insieme con chi è stata beccata la dama del dating show.

Roberta ha vissuto dei giorni spensierati al mare insieme a Valentina Autiero. Si è potuto notare un certo feeling tra le due donne, che sono a tutti gli effetti amiche molto intime. Ovviamente gli ammiratori hanno scritto solamente complimenti alle donne, che avranno apprezzato. Non resta ora che capire quale possa essere il loro futuro, che sarà deciso da Maria De Filippi e dagli autori, capitanati dall’amica della conduttrice, Raffaella Mennoia.

Valentina Autiero ha confessato recentemente di essere single da diverso tempo e quindi non rifiuterebbe certamente la proposta di Uomini e Donne. Ha tanta voglia di trovare la persona giusta al suo fianco, che possa renderla felice. Per ora, però, si gode i momenti con Roberta.