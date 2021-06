L’attuale stagione di ‘Uomini e Donne’ si è conclusa da qualche giorno, ma alcune vicende continuano a tenere banco. In particolare, nelle ultime ore ha rotto il silenzio Roberta Di Padua, la quale ha confermato ormai definitivamente che non ci sono più possibilità di aggiustare i rapporti con Riccardo Guarnieri. I due si sono separati per conflittualità irrisolte e l’ex dama del dating show di Maria De Filippi ha spiegato nei dettagli cosa è successo con l’ex cavaliere e perché dunque è finita.

La donna ha affermato in un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’: “Avevo bisogno di tempo per capirci ancora e invece lui ha avuto fretta”. Roberta Di Padua ha comunque ammesso di aver provato a riallacciare qualche contatto, inviandogli ben due messaggi rimasti senza alcuna risposta. Secondo lei, Riccardo non avrebbe mai avuto quindi un grandissimo interesse nei suoi confronti. Ma le dichiarazioni più interessanti sono arrivate quando ha cominciato a parlare di Ida Platano.

Chiudendo l’argomento Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua ha comunque voluto aggiungere che non sa nemmeno lei i motivi ufficiali che abbiano spinto l’uomo a troncare la relazione sentimentale e a smettere di risponderle. Ma è stata in grado di avere un confronto molto importante con Ida Platano, ex di Riccardo, con la quale a sorpresa non ci sono stati ulteriori strascichi polemici. Anzi, la Di Padua ha detto di aver avuto un dialogo decisamente molto costruttivo e interessante.





A ‘Uomini e Donne Magazine’ Roberta Di Padua ha quindi raccontato: “Sono stata attaccata da moltissime persone. Ma ho avuto in aeroporto un confronto bellissimo con Ida, durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra. Mi ha anche aiutata a capire di non essere io il problema con Riccardo”. Dunque, si sono incontrate casualmente e hanno avuto modo di scambiarsi opinioni importanti che hanno fatto chiarezza su diversi temi.

Intanto, nelle scorse ore Roberta Di Padua ha deciso di rilassarsi dopo lo stress degli scorsi mesi e ha iniziato una meravigliosa vacanza in compagnia di alcuni amici, di Valentina Autiero e dell’ex marito Giuseppe D’Aguanno. E ha scritto: “L’unico amore che non finisce mai è quello per i figli. Giuseppe D’Aguanno, grazie per esserci sempre”. E in tanti hanno iniziato a sognare un clamoroso ritorno di fiamma nell’ex coppia. Ma al momento resta una cosa utopica.