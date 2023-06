Roberta Di Padua, hai capito… La dama di Uomini e Donne è sempre al centro dell’attenzione, anche e forse soprattutto a telecamere spente. Lo dimostrano gli ultimi fatti: dal commento tagliente sulla fine della storia della tronista Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini al gossip su una possibile frequentazione con l’ex volto di UeD Andrea Foriglio. Sì, nei giorni scorsi è esplosa da più fronti la voce sul corteggiatore scartato proprio da Nicole e verso cui Roberta aveva mostrato interesse anche in studio.

Gli esperti social di gossip sostengono che lui e Roberta Di Padua si frequentano: “Ex corteggiatore e Dama del trono Over si sentono da un po’. Ma non lo dicono perché lui ha 30 anni e lei 40. Ma soprattutto perché lei non vuole perdere la poltrona della prossima stagione”, hanno scritto Amedeo Venza e Deianira Marzano. E ancora Deianira: “Andrea e la Di Padua si sentono“.

Roberta Di Padua da UeD al palco

Non resta che aspettare la versione dei diretti interessati, che ancora deve arrivare, ma se il gossip fosse vero certamente questo flirt nato al di fuori del programma metterebbe a rischio la presenza di Roberta Di Padua a settembre. Perché ovviamente questo è stato uno dei primi pensieri del pubblico dopo aver saputo di Andrea Foriglio.

Nel frattempo l’ex compagna di Riccardo Guarnieri è sempre molto attiva su Instagram e proprio in queste ultime ore ha annunciato e poi mostrato una novità. La dama di Uomini e Donne è stata ospite in un concerto che si è tenuto in una piazza della sua città, Cassino. Diversi i selfie scattati con i suoi fan e pure con il presentatore dell’evento poi ripostati tra le Storie.

A un certo punto della serata Roberta Di Padua è anche salita sul palco e cantato (“Io che canto, davvero tanto ridere”, scherza lei). Il presentatore ci ha tenuto a chiarire che fosse lì a titolo completamente gratuito e che avesse accettato il suo invito solo per affetto e amicizia. Poi è partito un duetto, anche se da Instagram si vede solo lo scatto di una persona che si trovava tra il pubblico. Non solo, dopo Roberta cantante ci sarà anche Roberta conduttrice: successivamente ha infatti pubblicato anche il post di un evento a cui presto prenderà parte in quei panni. Nuovo futuro nello spettacolo per lei?