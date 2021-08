“Riccardo? Ormai ho capito”. UeD, Roberta Di Padua al veleno con l’ex. Proprio non riesce a passarci sopra

A poche settimane dal clamoroso addio ai social Roberta Di Padua è tornata. Lo ha fatto con alcune story su Instagram in cui la vediamo felice e sorridente insieme al figlio, di ritorno da una vacanza con l’ex marito Giuseppe D’Aguanno. La pausa sembra proprio aver fatto bene all’ex dama di Uomini e Donne che effettivamente aveva dichiarato di voler staccare la spina per un po’. Tempo necessario per ricaricarsi puntando sui propri affetti familiari e ora eccola di nuovo piena di energia.

In questi giorni Roberta ha trascorso alcuni momenti di relax con la sua amica Anna, una wedding planner. Proprio quest’ultima le ha raccontato la storia di due ‘sposini’ non più giovanissimi. Sarà l’aria di Napoli, dove le due si trovano, sarà la spensieratezza, ma dai discorsi fatti e postati sui social dalle due amiche pare che il peggio sia alle spalle. Roberta Di Padua è tornata alla grande e sembra lanciare frecciatine anche all’ex che tanto l’ha fatta soffrire.

Ovviamente parliamo di Riccardo Guarnieri, con lui la storia non è finita benissimo. E adesso Roberta Di Padua pare far riferimento all’ex quando parla di un aneddoto raccontatole dall’amica Anna. Si parla del matrimonio di due over 60, in cui lui è arrivato all’altare addirittura… illibato. Tra una risata e una battuta l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne prima resta colpita dalla storia. Poi fa un’amara considerazione.





“Ma dai! E lei lo sapeva? E se lo è preso uguale? Ma come si fa? Già quando li conosci li provi e poi danno problemi figuriamoci a scatola chiusa! È follia”. Chissà, forse Roberta Di Padua ce l’aveva proprio con Riccardo Guarnieri. Già in passato l’ex dama aveva rivelato che il cavaliere mancasse di passionalità sotto le coperte. Che sia l’ennesima frecciata all’indirizzo dell’ex?

Non lo sappiamo. Di certo Roberta Di Padua ha ritrovato la serenità, lo spirito e la voglia di scherzare. Merito del tempo trascorso con il figlio e dei momenti di svago passati con l’amica del cuore. Intanto Riccardo Guarnieri, che è stato ex anche di Ida Platano, confessa: “Dopo quello che è successo bisognava solo abbassare la testa ed evitare di ritornare su ciò che è accaduto in studio, anche perché in trasmissione mi sono come svuotato. Sono uscito, ovviamente a testa bassa, ma pulito”.