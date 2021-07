Si è giustamente sentita presa in causa Roberta Capua durante la puntata di Estate in diretta. Su Rai 1 un fuori programma in diretta tra la padrona di casa e Alessandro Cecchi Paone. Come dicevamo siamo a Estate in diretta, una delle poche trasmissioni in diretta nel palinsesto estivo. Si parla di tradimenti e coppie. Semprini e la Capua puntualizzano che l’argomento è caldissimo ed avrebbe agitato gli animi. Tra gli ospiti c’è anche Alessandro Cecchi Paone che lancia una provocazione alla Capua.

E dice: “Tu frequenti uomini americani?”. Roberta Capua replica: “Sto bene con mio marito!”. Poco dopo la conduttrice puntualizza ancora una volta: “Io non frequento uomini americani, ho un marito da 10 anni che non è americano, è tutto molto soggettivo dipende dagli uomini e dalle donne, dalle situazioni, dai contesti. io sto bene così. Stare con qualcuno per sconfiggere la solitudine è triste.”

Roberta Capua, ascolti record

Come saprete, Estate in diretta in questi mesi, registra ascolti record ma senza una forte contro programmazione. Intanto, negli studi di Rai1 arriva anche Laura Freddi, che confessa: “Mai stata single in vita mia”. La puntata si anima e succede di tutto. “Sull’argomento ‘singletudine’ non posso esprimermi perché non sono mai stata single in vita mia”, continua Laura Freddi rivolgendosi a Roberta Capua.





Ieri invece si è parlato molto dell’ospitata in diretta di Maria Teresa Ruta. La conduttrice stata ospite di Estate in diretta per parlare di tradimenti estivi e ha raccontato la sua storia con Roberto Zappulla, suo marito dal 2015 e ovviamente del brano uscito il 15 luglio.

“È un tormentone estivo non una canzone, – ha spiegato Maria Teresa Ruta – è un mantra per cercare di passare questa pandemia, sperando che tra due mesi finisca”. “Io e Roberto abbiamo il cellulare sintonizzati e quindi se mi arriva un messaggio lui lo legge e viceversa, se lui fa una foto io la vede e viceversa”, ha raccontato Maria Teresa Ruta ai conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini.