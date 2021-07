Solo pochi giorni fa è accaduto che Roberta Capua nel corso di Estate in Diretta si sia voluta togliere un sassolino dalla scarpa per quanto riguarda la morte dell’amatissima Raffaella Carrà. “Devo dire che un po’ mi ha colpito anche l’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone. Qualcuno ha utilizzato questo evento per accomodarsi in mostra. E questo un po’ mi dispiace”.

Quando la sua frecciatina è stata scoccata, Roberta Capua ha utilizzato anche la frase “la più amata dagli italiani era Raffaella” e molti hanno così pensato immediatamene che il suo messaggio fosse rivolto a Lorella Cuccarini. Proprio per questo motivo la Capua ha dovuto soffermarsi a spiegare.

Nella serata di giovedì, ospite di una diretta Instagram di Davide Maggio, la Roberta Capua ha raccontato cosa intendesse: “Quella frecciatina? Non era rivolta a nessuna in particolare, non mi sono semplicemente piaciute tutte quelle persone che hanno colto l’occasione di parlare di sé stesse. Ci stava l’omaggio, la fotografia per far vedere che uno l’aveva conosciuta, per carità. Era la donna più amata della televisione italiana, è giusto. Non mi sono piaciuti quelli che hanno utilizzato l’evento per dire ‘perché io, perché io, perché io’”.





“Non è Lorella Cuccarini, lei non ha parlato di sé stessa. Cuccarini ha detto una cosa diversa da quella che aveva detto tanti anni fa, ma la gente può anche cambiare idea. Non è certo Cuccarini. Io mi riferivo a tutti quelli che hanno parlato di sé. Il web è stato inondato dalla gente comune e dalla gente dello spettacolo, era un omaggio doveroso e dovuto, ma un conto è l’omaggio, un conto è parlare di sé. A me ha dato fastidio”. Roberta Capua ha poi concluso: “Ma una volta tanto posso dire pure io quello che penso?”.

La vispa Roberta Capua ha deciso di aprire la puntata di #EstateInDiretta versando un po' di tè bollente su alcuni colleghi… #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/niLgGjtgEg July 6, 2021

Questa volta il popolo dei social non si sbaglia (forse), Ilaria Capua il ditino si è ritrovata a puntarlo verso una certa Carmelita, che sappiamo bene essere finita al centro delle polemiche proprio negli ultimi giorni e proprio a seguito della sua reazione social alla morte dell’iconica Raffaella Carrà. Chissà…!