Parliamo delle anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 14 febbraio 2023, ovvero San Valentino. Ci si aspettano grandi cose oggi e da quello che sta emergendo attraverso rumors dell’ultima ora, ne vedremo delle belle. Ma cosa è successo in pratica? Sembra che Maria deciderà di invitare alla trasmissione una coppia nata proprio a Uomini e Donne. Parliamo di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Sembra che la padrona di casa farà vedere sul ledwall i migliori momenti della coppia, registrati dalle telecamere. Il problema è che sarà presente anche Riccardo Guarnieri che non prenderà la cosa molto bene.

Sembra che l’uomo arriverà in studio pronto a stuzzicare la sua ex. Da quello che si racconta, Riccardo si metterà a mangiare dei pop corn durante il video e la situazione andrà poi a farsi sempre più infuocata. Ma non è finita, perché da quello si dice sembra che il cavaliere partenopeo sfiderà pesantemente una frecciata al pugliese, porgendogli un fazzoletto per fargli asciugare le lacrime.

Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 14 febbraio 2023

Finita qui? Assolutamente no: perché qualcuno dice che i due siano quasi arrivati alle mani. Si arriverà a quel punto quando Alessandro Vicinanza criticherà il pugliese perchè alla sua età vive ancora con la madre. A quel punto servirà l’intervento dei presenti in studio per dividere i due da una rissa.

Non solo, sembra che Ida Platano prenderà le difese del compagno, chiaramente, scagliandosi contro il tarantino. Panico poi quando Tina Cipollari si recherà dietro le quinte per prendere una torta che si era fatta preparare. Indovinate un po’ a chi è indirizzata? L’opinionista infatti cercherà di lanciarla sul volto di Riccardo Guarnieri, prendendolo in pieno.

tina cipollari ci rivediamo in tribunale pic.twitter.com/upU4gQx7ZX — ARCHIVIO JEFF VACCA (@Archiviovacca) February 4, 2023

Tina: Maria ma tu che ci stai a fare la seduta? Ci puoi anche salutare oggi decide lei #uominiedonne pic.twitter.com/b9QizkkAAo — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) February 13, 2023

Da quello che si dice Riccardo verrà colto totalmente alla sprovvista. A quel punto Riccardo diventerà una furia e sarà costretto a lasciare lo studio per andarsi a cambiare. Servirà infine l’intervento di Maria De Filippi per calmare gli animi e far ragionare Riccardo che è una furia senza precedenti. Successivamente Ida Platano e Alessandro Vicinanza continueranno a prendersela con lui sembra che i toni si alzeranno velocemente.

