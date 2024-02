Paparazzato in questi giorni, l’attore è irriconoscibile. In pessima forma, pallido, dimagrito è stato fotografato mentre usciva da una panetteria: non sembra certo lo stesso attore che è diventato famosissimo per aver interpretato uno dei personaggi cardine della serie cult che forse avrà un seguito dopo 6 fortunatissime stagioni. La serie Peaky Blinders si è conclusa nell’aprile 2022, ma lo show dovrebbe tornare sul grande schermo con un film scritto dal creatore Steven Knight, le cui riprese dovrebbero iniziare questa estate.

La partecipazione dell’attore che vedete trasandato nelle foto pubblicate anche dal Daily Mail alla pellicola è adesso in forse. Perché dopo il grande successo il giorno di Santo Stefano 2023 era stato fermato dopo che il proprietario di un pub vicino casa sua aveva chiamato le autorità, riferendo che dal bagno del locale dove era stato da poco l’attore, visibilmente ubriaco, provenivano fumi di cocaina fumata con una pipetta da crack.

Leggi anche: “Ha detto no a Pier Silvio”. Prima l’invito inaspettato davanti al mondo televisivo, ora la risposta





L’attore irriconoscibile nelle foto scattate dopo il processo

Paul Anderson in Peaky Blinders ha interpretato Arthur Shelby, fratello maggiore di Thomas Shelby, il più violento membro della famiglia irlandese e anche quello che ha avuto diversi problemi con gli stupefacenti (ma ha recitato anche con Tom Hardy nel film biografico sui fratelli Kray del 2015, Legend). E addosso a lui la polizia ha trovato cocaina, ma anche anfetamine e una prescrizione per due sostanze stupefacenti, diazepam e pregabalin.

Secondo quanto riferito, l’attore britannico classe 1978 era in compagnia di un giovane uomo e di un bambino di appena 17 mesi quando è stato fermato. Si era poi dichiarato colpevole dei quattro capi d’accusa a lui imputati ma, nonostante la condanna, gli era stata comminata solo una multa di poco più di 1.500 euro.

“Viene spesso riconosciuto e fa del suo meglio per accontentare i fan dello show calandosi nel personaggio – ha detto il suo avvocato al processo per possesso e uso di crack – È stato riconosciuto e ha provato ad accontentare i fan. A causa dello stile di vita che conduce, la gente spesso gli offre delle sostanze. Si è trovato in una posizione sfortunata e avrebbe dovuto avere la forza di dire di no”.