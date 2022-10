Colpo di scena su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Fuori da Uomini e Donne è stata fatta una scoperta clamorosa e ora tutto può cambiare. Una segnalazione in piena regola che ha fatto impazzire il pubblico e che potrebbe rappresentare realmente una svolta inattesa. Se ne parlerà sicuramente anche nelle prossime puntate che saranno registrate nelle prossime settimane. Staremo a vedere cosa accadrà, ma intanto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a dare in anteprima questa informazione.

Fanno sempre più discutere Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, mentre a Uomini e Donne c’è stato recentemente lo scontro tra lei e Ida Platano. Roberta ha spiegato di non essere convinta della genuinità di Alessandro tirando in ballo Ida. La dama bresciana ha risposto a tono: ne è uscito uno scontro verbale che ha riacceso gli animi. “Questo non te lo consento, invece di fare questa competizione sterile vieni qua o fatti i ca… tuoi che sono due ore che parli”, ha tuonato la Di Padua.





Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, fuori da Uomini e Donne a cena

Come detto in apertura di articolo, Deianira Marzano è stata in grado di apprendere anticipatamente cosa è successo tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua fuori da Uomini e Donne. Come ricorderete, i due in passato hanno avuto una relazione sentimentale, che però non era finita nel migliore dei modi. Nonostante si siano quindi lasciati, ora pare che i due abbiano ritrovato un certo feeling e l’ultimo episodio ne è una conferma definitiva. E i più speranzosi sognano qualcosa di meraviglioso.

Dopo che il 7 ottobre è terminata la registrazione di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di rilassarsi e si sono dati appuntamento. Infatti, sono stati beccati sul fatto mentre erano intenti a trascorrere una cena insieme. Questo il messaggio di Deianira: “Tutte cene se ne fa sta Roberta. Roberta e Riccardo UeD. Riccardo e Roberta a cena a Roma”. Si è trattato di un semplice incontro amichevole o potrebbe nascere di nuovo qualcosa? Staremo a vedere nei prossimi giorni.

Giorni fa Riccardo Guarnieri ha sfiorato la rissa col cavaliere Claudio. “Non mi può dire che non porto rispetto”, sbotta Riccardo Guarnieri restando ancora al centro dello studio. Maria De Filippi prova a farlo ragionare e spiega di non condividere il suo atteggiamento: “Claudio non ti ha detto niente. L’hai provocato Riccardo. Lui si è alzato e non ti ha sfiorato”.