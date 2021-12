“Incinta e positiva al Covid”. L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne. Le sue condizioni

L’annuncio della gravidanza era arrivato qualche mese fa sui social: l’ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato piena di gioia: “Presto saremo in cinque”. La sua storia è stata una delle più seguite del dating di Maria De Filippi. Durante la sua esperienza in studio aveva cominciato come corteggiatrice di Gionatan Giannotti, che però le preferì Laura Addis. Diventata tronista, uscì da UeD con il corteggiatore Mario Felice con cui ha avuto una storia di qualche anno.



Finita quella relazione nata davanti alle telecamere di Uomini e Donne, ha presto conosciuto quello che ancora oggi è l’amore della sua vita, suo marito e papà delle sue figlie: l’imprenditore napoletano Luca Licia. Dopo il matrimonio, Ramona Amodeo e Luca Licia hanno avuto la prima figlia, Annachiara e per un certo periodo di tempo si sono separati. Una volta tornati insieme, però, hanno dato alla luce la secondogenita Olimpia e ora sono di nuovo in dolce attesa.



Peccato che nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere positiva al Covid. A causa di tosse e dolore ai polmoni aveva deciso di sottoporsi a un tampone rapido che poi aveva dato esito positivo. Ramona fa sapere, in questo suo lungo messaggio su Instagram, che la figlia Annachiara “per il momento è negativa”.







Stanno ora aspettando di fare tutta la famiglia il tampone molecolare e, nel frattempo, l’ex tronista di Uomini e Donne resta isolata dal marito e dalle figlie. A raccontare le sue condizioni è stata lei stessa. “Sto bene, una semplice influenza più pesante, ma bene. Sto assumendo tutte le cure che il mio medico mi ha dato. Non c’è da preoccuparsi”. A preoccupare sono le critiche di alcuni followers.



All’indirizzo dell’ex Uomini e Donne sono volati infatti accuse pesanti. “Proprio lei ha fatto una campagna no vax per poi andare in giro feste e festicciole senza mascherina”. Parole subito smentite. “No vax sarà lei, io non lo sono mai stata! Ma come si permette a parlare di me, ma chi la conosce?”, ha scritto furiosa Ramona Amodeo.