Raimondo Todaro è stato il protagonista di queste settimane. Dopo l’addio clamoroso a ‘Ballando con le stelle’ è nato un botta e risposta a distanza con Milly Carlucci, che potrebbe continuare ancora. Il pubblico non si aspettava una presa di posizione del genere da parte del coreografo, il quale sarebbe in lizza per approdare ad ‘Amici’ di Maria DeFilippi, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali. E ora è ritornato a parlare, soffermandosi su una situazione davvero molto spiacevole.

Questo quanto detto nei giorni scorsi da Todaro: “Non mi è piaciuto che abbia avuto di mettermi in cattiva luce con quel post”. A chi ha sostenuto che abbia ‘tradito’ Ballando per Amici, ha assicurato di non essersi comportato male: “Ho fatto un salto senza rete, non ho giocato sporco”. Poi ha aggiunto che quando ha preso la decisione di salutare il programma di Rai Uno non ci fosse ancora nessuna “trattativa economica con Maria” per entrare ad Amici. E che tantomeno non esistesse ancora alcun “contratto firmato”.

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Raimondo Todaro ha riferito di non essere stato affatto bene in questo periodo. Attualmente è all’hotel ‘Domina Zagarella’ a Santa Flavia, tra Palermo e Cefalù. Purtroppo per lui ha dovuto fare i conti con il contagio da coronavirus. Ha raccontato che non è stato semplice superare la fase della malattia, anche se adesso sta provando a gustarsi le vacanze. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato in merito alla patologia avuta recentemente.





Queste le parole di Raimondo Todaro: “Ho vissuto giornate difficili, ho avuto il Covid e l’ho preso in maniera forte. Sono stato parecchio male, ma adesso mi godo le vacanze”. Quindi, è tornato nuovamente a sorridere e a godersi giorni rilassanti. Sulla polemica con Milly Carlucci ha detto: “Ci sono cose che non mi sono andate bene”. Sicuramente se ne ritornerà a parlare nelle prossime settimane. Intanto, è tempo di ricaricare le batterie e di rimettersi in sesto in vista del futuro.

Si è vociferato di un litigio avuto tra Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Alle malelingue la stessa Lorella Cuccarini ha voluto rispondere a tono. “È stata una richiesta specifica di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto che un docente abbia ricoperto due discipline”.