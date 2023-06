Dopo l’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata la Rai si muove, pronti a tornare due volti storici della tv di Stato. L’annuncio non c’è ancora ma pare che le trattative siano ben avviata e loro molto ma molto contenti di tornare. Un umore totalmente diverso da quello di Lucia Annunziata come, del resto, si capiva bene dal tenore delle sue parole affidate ad una lettera inviata ai vertici Rai. “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”.

“Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”. Di diverso tenore l’uscita di Fabio Fazio.





Rai, Giancarlo Magalli e Claudio Lippi pronti a tornare

Il conduttore aveva salutato tutti nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni. Vorrei esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, conserverò solo un ricordo meraviglioso”.

“Qui ho trascorso 40 anni, voglio ringraziare le migliaia di persone con cui ho lavorato e da cui ho imparato. Avevo 18 anni quando ho cominciato. Non posso che avere gratitudine per la Rai, se dicessi qualcosa di scortese -e non accadrà- è come se lo dicessi contro di me. La Rai ha 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. In qualche modo siamo la stessa cosa. Grazie sincero al pubblico. Ci ritroveremo. Altrove, ma ci ritroveremo”.

Intanto il Messaggero fa sapere che Giancarlo Magalli e Claudio Lippi sarebbero pronti a tornare: “Giancarlo Magalli avrà spazio e grande ascolto sul palcoscenico della nuova-vecchia Rai. Claudio Lippi sarà protagonista del ritorno in Rai con una nuova trasmissione. E se si guarda avanti, c’è anche insieme molta attenzione all’amarcord. E non c’è nulla di più futuro che il passato, è la convinzione della governance a Viale Mazzini”, scrive il quotidiano romano.