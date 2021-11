“Stop”. Bianca Guaccero, ormai è deciso. E no, non è una bella notizia per lei e il pubblico

Cosa succede in Rai? Fin dalle prime luci dell’alba di questo uggioso lunedì 22 novembre si era capito che non sarebbe stata una giornata come le altre. Nuvole sempre più scure si addensano sopra la testa del cavallo di Viale Mazzini. Prima l’autentica bomba del possibile addio di Bruno Vespa. L’ex direttore del Tg1 e conduttore di “Porta a Porta”, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è in contatto con Mediaset per un clamoroso cambio di casacca.

Il giornalista non ha smentito, anzi: “Finché mi trattano bene in Rai, resto. Mediaset? Lì sono molto gentili”. Queste le parole che stanno risuonando nella testa dei dirigenti della rete pubblica che proprio recentemente avevano rinnovato il contratto a Vespa. Ma non è finita qui. Giusto nelle ultime ore si è diffusa un’altra notizia che sicuramente non mancherà di creare altre polemiche e discussioni. La programmazione Rai ha subito una ‘rivoluzione’. Una rivoluzione che riguarda “Detto Fatto” e il nuovo quiz show di Giancarlo Magalli.

Le novità, grandi novità, sono in arrivo già da dicembre 2021. La programmazione Rai ha subito delle modifiche davvero importanti che riguardano in particolare la seconda rete. Il programma condotto da Bianca Guaccero “Detto Fatto” sarà sospeso. Stessa sorte per il nuovo quiz a puntate di Giancarlo Magalli che ha visto la luce da pochissimo.





Per quanto riguarda “Detto Fatto” di Bianca Guaccero, il programma sarà sospeso a causa delle vacanze natalizie. La trasmissione di Rai2 non sarà trasmessa a partire dal 24 dicembre e tornerà nel tubo catodico passata l’Epifania, quindi dopo il 6 gennaio 2022. Stessa sorte per il nuovo quiz show di Giancarlo Magalli, “Una parola di troppo”, che il 23 dicembre trasmetterà la sua ultima puntata del 2021.

Come spesso accaduto in passato sotto le feste la Rai manderà in onda film natalizi al posto dei suddetti programmi, “Detto Fatto” e “Una parola di troppo”. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda “I fatti vostri” di Salvo Sottile e Anna Falchi che accompagnerà i telespettatori nel consueto appuntamento mattutino di Rai2. E non sarà sospeso neanche “Citofonare Rai2“, trasmissione con tanti personaggi del mondo dello spettacolo ospiti delle due padrone di casa Paola Perego e Simona Ventura.