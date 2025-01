La programmazione del Grande Fratello subisce un altro cambiamento. A partire da gennaio 2025, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, tornerà al doppio appuntamento settimanale. L’edizione inizierà martedì 7 gennaio, a causa della finale della Supercoppa Italiana prevista per il 6 gennaio, e successivamente andrà in onda regolarmente il lunedì e il giovedì alle 21:30 su Canale 5.

Nel frattempo, all’interno della Casa è scoppiato un vero e proprio caos. Dopo il confronto acceso tra Helena e Ilaria, un gruppo di concorrenti ha cominciato a nutrire sospetti sulla modella brasiliana, convinti che essa sia favorita dal Grande Fratello. Durante una discussione privata in camera, i partecipanti hanno espresso le loro perplessità riguardo a Helena. Secondo quanto riportato dal sito Biccy, “il complottismo che di solito nasce e si alimenta tra fandom su Twitter ha contagiato anche un gruppo di gieffini, il virus è entrato anche nella casa del Grande Fratello”.

Grande Fratello, concorrenti sparlano di Helena Prestes

I concorrenti coinvolti, ovvero MariaVittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Jessica Morlacchi, si sono ritirati in una stanza per discutere di Helena e hanno sollevato accuse particolarmente bizzarre riguardo alla gestione del reality e di Alfonso Signorini). Secondo loro, la modella brasiliana sarebbe protetta dal programma, e ora il gruppo attende con ansia la puntata di lunedì per verificare se Helena subirà conseguenze per le parole offensive rivolte a Shaila. “Se la difendono qui è tutto un magheggio dai! E lo è, perché io lo penso davvero che è stata difesa tanto. Ed è anche il terzo reality che fa”.

Anche MariaVittoria ha sottolineato la sua convinzione che ci sia qualcosa di sospetto dietro: “Se la difendono anche in questo momento c’è qualcosa sotto ragazzi. Sì, c’è qualcosa sotto, è protetta”. Anche per Jessica Morlacchi Helena è protetta: “Se la difendono significa che questa è davvero protetta da qualcuno. Perché non è possibile. Nella mia testa da solita cogl*** spero di sbagliarmi e che non sia davvero così”.

Cioè, in camera stanno dicendo che Helena è protetta….LORO PARLANO DI PROTEZIONI??? 😳😳#grandefratello lang:it — Roberta (@Roberta92436957) January 1, 2025

Shaila ha azzardato una previsione, ipotizzando che Helena non subisca alcuna conseguenza per le sue parole: “Non pagherà per quello che ha detto. Raga, ma mo ve ne siete accorti che lei è protetta? Non c’è stata mai una clip contro di lei, mai una parola e mai nulla”. Come fa notare il sito Biccy, negli ultimi anni il Grande Fratello ha adottato un approccio tollerante e soprattutto altri concorrenti che hanno infranto il regolamento non sono stati ripresi.