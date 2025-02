Importantissimo annuncio di Alfonso Signorini durante la puntata in diretta del Grande Fratello del 6 febbraio, che ha causato l’eliminazione di Eva Grimaldi. In vista dell’appuntamento del 10 febbraio, il conduttore si è soffermato innanzitutto sul nuovo televoto ma poi all’improvviso ha detto quando ci sarà l’attesissima finale del reality show.

Prima di salutere concorrenti e pubblico, Signorini si è rivolto ai gieffini e ha rivelato quando avrà luogo la finale, che decreterà il vincitore e quindi il successore di Perla Vatiero. Alfonso ha esordito così: “Anche questo, come vedete, è un televoto molto duro. Ma sapete, ormai siamo al giro di boa e sarà sempre così ogni settimana”.

Grande Fratello, Signorini annuncia quando ci sarà la finale

Dopo mesi di dubbi e voci, Signorini ha rotto gli indugi comunicando i dettagli sulla finale del Grande Fratello, che non è poi così lontana: “Ah, a proposito di questo giro di boa, so che voi ogni volta entrate in paranoia quando io parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo”.

Poi Signorini è entrato nei dettagli: “Ragazzi, tranquilli che finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale”. La fine del programma coinciderà con l’ultimo atto del 2024. Quest’anno potrebbe esserci l’ultima puntata il 24 o il 31 marzo, stando alla previsione del sito Biccy.

E alla fine Signorini ci ha perculati tutti: il gf finirà a fine marzo!!!!#GrandeFratello #theend pic.twitter.com/fnNO34cUwm — Alessandro Licciardo (@Aleliccio_e20) February 7, 2025

Cosa importante il GF finisce a marzo.

È iniziato con una concorrente che è uscita perché era incinta…

Finisce con una concorrente incinta.

Questo è il grande fratello migliore di Alfonso Signorini. pic.twitter.com/Rr47Ex24uw — A_p_n_e_a_♡ (@_____roby______) February 7, 2025

Una volta terminato il GF, Canale 5 darà spazio ad una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ma qui siamo ancora in alto mare, dato che manca ancora il nome del conduttore o della conduttrice che presenterà il reality.