Raffaella Fico è la terza concorrente ad entrare nella casa del Gf Vip. Come sapete di professione è un ex gieffina, ma sopratutto è la ex di Mario Balotelli. La Fico arriva in un mini dress bianco senza la parte sotto, si lancia tra le braccia di ballerini possenti per avventurarsi in un conturbante balletto. Poi l’ingresso dalla porta rossa. Nella clip di presentazione la showgirl campana ha speso delle parole per l’ex compagno bresciano con il quale ha avuto una figlia, Pia, riconosciuta dopo una spinosa vicenda legale.

Ad attenderla Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo che rimane senza parole per la bellezza di Raffaella Fico e continua a far girare la sua sedia a rotelle. Raffaella agli sguardi insistenti della Ricciarelli si giustifica: “Questo è un costume di scena so che devo cambiarmi, sono troppo scoperta”. Quindi 5 minuti e torna nella nuova mise, stavolta è nei colori pastello un verde acqua ha scelto la showgirl, ma non la copre di più.

“Non porta le mutande”, dice sconvolta Katia Ricciarelli, ma Raffaella Fico smentisce. La Fico poco dopo però si è resa protagonista, subito, di un che si è presentata parlando dell’ex Mario Balotelli riservandogli parole agrodolci: “Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre”.





“Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più” di Raffaella Fico. Ed è proprio stato quel ‘molto di più’ ad aver fatto rizzare le antenne al pubblico da casa e ad Alfonso Signorini che, come al solito attentissimo alle dinamiche incandescenti da portare in superficie, ha colto subito la palla al balzo. “Raffaella ha già sganciato una bomba”.

Poco dopo infatti arriva prontamente la risposta di Mario Balotelli a Raffaella Fico, scrivendo una Stories di fuoco, attaccando sia l’ex, sia il conduttore del Grande Fratello Vip, sia, in generale, lo show di Mediaset. “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che pa…e”, ha scritto il calciatore sui social.