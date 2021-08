Il GF Vip 6 è ai nastri di partenza e sono una marea le voci e le indiscrezioni trapelate su quello che sarà il nuovo sorprendente cast. Nei giorni passati a parlare è stato lo stessoAlfonso Signorini che ha ufficializzato una nuova inquilina della Casa di Cinecittà, la seconda concorrente effettiva del longevo reality show di Canale 5.

Stiamo parlando di Sophie Codegoni, che è stata confermata come inquilina della casa più spiata d’Italia. Inutile dire quanto ci aspettiamo grandi, grandissime, cose da lei e siamo sicuri che riserverà al reality una versione inedita di sé stessa, diversa da quella che siamo stati abituati a vedere finora. Ma ora il chiacchiericcio si è già spostato su un’altra concorrente…

Il Grande Fratello 6 ci terrà compagnia a partire da lunedì 13 settembre. Qualche conferma è giunta direttamente dai magazine, come ad esempio Katia Riciarelli e Sophie Codegoni, annunciate ufficiali da Chi, guarda caso il settimanale diretto proprio da Signorini. Mentre di altri possibili inquilini si parla sui social, tramite il profilo dello stesso GF Vip.

Ultimamente dal profilo ufficiale del GF Vip, vengono condivisi contenuti che si ‘autodistruggono’. Ossia restano online per un tempo breve per poi sparire. L’ultimo è quello che riguarda una donna: un indizio che è rimasto su Instagram solo 13 minuti e che ha dato conferma della partecipazione al reality di una nota ex del calciatore Mario Balotelli.

Avete capito di chi si tratta? Stiamo parlando di Raffaella Fico. Il Grande Fratello Vip nelle scorse ore ha postato una fotografia stilizzata, dalla quale è stato veramente impossibile ricavare la vera immagine della donna celata. Nella didascalia: “Il contenuto resterà online solo per 13 minuti. No, non è affatto un caso”. Quei tredici minuti si collegano al fatto che 13 anni fa la Fico partecipò proprio al reality. Chissà!