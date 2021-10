Raffaella Fico di nuovo nella Casa del GF Vip 6. Seppur eliminata, la showgirl campana ha avuto la possibilità di rivedere i suoi ex coinquilini. Soprattutto una: Soleil Sorge. Già, perché la “visita” della ex di Mario Balotelli è stata tutt’altro che di cortesia: per la resa dei conti con l’influencer che nelle settimane di convivenza l’ha fatta più e più volte infuriare. Erano giorni in realtà che si vociferava di una possibile querela e nella puntata di venerdì 29 ottobre 2021 è arrivata la conferma.

Ma si pensava per la presunta frase razzista di Soleil e invece no. A Raffaella Fico non è sfuggita l’espressione usata dall’altra concorrente per gioire della sua uscita dalla Casa. Ovvero “Bye Bitch” (che in italiano significa “Ciao str…). Questa espressione ha amareggiato e non poco la ex vippona, che nella nuova diretta ha voluto avere un confronto diretto con la modella ed è stato a dir poco acceso.

Raffaella Fico, look di lusso: il prezzo delle scarpe

Confronto in cui, appunto, Raffaella Fico ha anticipato a una Soleil Sorge incredula l’intenzione di non voler lasciar correre dopo quell’offesa ricevuta: “Verrà valutato tutto nelle sedi opportune” ha detto la showgirl. E lei: “Mi vorresti denunciare per un ‘Bye bitch’?! Tesoro ma non conosci neanche la legge se pensi di potermi querelare per un termine scherzoso”. E poi: “Io vedo tantissima ipocrisia in lei – ha continuato Soleil Sorge – Quello che ha detto dovrebbe rivolgerlo a se stessa”.





Ma tornando a Raffaella Fico, ancora una volta ha dimostrato di essere super stilosa. Per il suo rientro nella Casa del GF Vip 6 è tornata alla sua inconfondibile chioma riccia e vaporosa (per l’uscita aveva optato per i capelli extra lisci) e ha scelto un mini dress con stampa a fiori su base scura, con maniche lunghe e scollo tondo. La vera chicca dell’outfit? Le scarpe.

Raffaella Fico è entrata nel giardino della Casa sulle sue décolleté cut-out in pvc trasparente sulla punta e con tacco 12 che aveva già sfoggiato in una delle dirette del GF Vip 6. Gli appassionati di moda avranno subito riconosciuta l’iconica suola rossa delle calzature Christian Louboutin. E sì, sono proprio loro. Il prezzo? Sul sito ufficiale non è disponibile il modello identico ma delle varianti simili costano 645 euro. Insomma, non poco.