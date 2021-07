Tutta la giornata del 7 luglio è stata dedicata a Raffaella Carrà, la più grande showgirl della televisione italiana, scomparsa il 5 luglio dopo una breve ma intensa malattia. Naturalmente la Rai ha voluto omaggiare la grande artista con una diretta no stop della veglia con uno speciale condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Tanti i messaggi di cordoglio sui social di volti noti dello spettacolo, che l’hanno ricordata con foto e dediche affettuose.

Ma alcuni di questi post avrebbero infastidito Roberta Capua, che in diretta ha spiegato: “L’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone che hanno utilizzato la morte di Raffaella Carrà evento per mettersi in mostra. Mi ha colpito e mi dispiace”. La conduttrice di Estate in Diretta non fa nomi e sui social serpeggia il dubbio: “A chi si riferiva?”. Il pensiero di Roberta Capua viene condiviso dal collega Gianluca Semprini: “Ognuno risponde alla sua coscienza”.

Nessuno riesce a capire perché tutto questo accanimento della Capua, ma ci deve essere stato un comportamento, o forse più di uno, che l’hanno davvero infastidita. Come vi abbiamo raccontato, il programma ha seguito in diretta il corteo funebre che ha toccato tutti i punti di Roma simbolo della carriera di Raffaella Carrà.





Raffaella Carrà, il ricordo di Lino Banfi

In collegamento, anche Lino Banfi che si commuove ricordandola: “Anni fa, un mio programma venne cancellato alla terza puntata per una serie di ragioni. Rimasi male perché ero reduce da grandi successi e lo venni a sapere il giorno prima. Per questa ragione, chiamai Raffaella Carrà e le dissi che non sarei potuto andare ospite nella sua trasmissione perché volevo tornare a casa”.

E ancora Lino Banfi su Raffaella Carrà: “Più tardi ho saputo che lei in diretta mi mandò un messaggio affettuoso ‘nessuno di noi è perfetto, me compresa. Possiamo fare tutti delle trasmissioni meno belle. Ma sei un grande artista, devi cancellare questo momento e ripartire”.