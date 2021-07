“Sono stati in tantissimi a farlo”. Raffaella Carrà, l’ultimo grande gesto di affetto del suo pubblico nel giorno dei funerali

I funerali di Raffaella Carrà, svoltisi nella giornata di venerdì 9 luglio, hanno angosciato tantissime persone, incredule per la morte della regina della televisione. Se n’è andata una figura iconica, che non sarà mai più sostituita degnamente nel piccolo schermo, come ipotizzano in tanti. Alle esequie sono stati presenti numerosi vip e anche esponenti del mondo politico. Tra i tanti si sono recati alla cerimonia il ministro della Cultura, Dario Franceschini, e la sindaca della capitale Roma, Virginia Raggi.

Ma sono stati tantissimi i colleghi che le hanno reso omaggio: Milly Carlucci, Massimo Lopez, Alessandro Greco, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo per nominare solo alcuni di loro. Ma anche il pubblico della cantante e conduttrice non è stato da meno e l’ultimo grande gesto di affetto si è materializzato nelle scorse ore. Lei non avrebbe potuto fare altro che ringraziare tutti, se avesse potuto assistere a questo avvenimento. Un amore nei confronti della donna che non finirà mai per i suoi telespettatori.

L’estremo saluto a Raffaella Carrà è stato mostrato in diretta da Rai 1, che ha seguito tutte le fasi più importanti della cerimonia religiosa. Sono state tantissime le persone che hanno voluto salutare il feretro. Tra i tanti striscioni esposti, ne è spiccato uno in particolare da parte di una fan: “Grazie per i sorrisi e le emozioni che ci hai regalato. Resterai il simbolo dell’Italia più bella”. E anche davanti al piccolo schermo c’è stata una risposta straordinaria, con ascolti da record registrati dalla tv pubblica.





Dalle ore 11.41 alle ore 13.26 la Rai ha seguito passo passo i funerali di Raffaella Carrà e gli ascolti sono stati grandiosi, come detto poco fa. Le esequie sono state viste da quasi 3 milioni di telespettatori, per l’esattezza 2 milioni e 974 mila. Lo share ottenuto è stato pari al 28,3%. Inoltre, altri telespettatori hanno seguito l’evento al Tg4 su Rete 4: in questo caso 423 mila con il 4,1% di share. A testimonianza del fatto che in Italia erano davvero innumerevoli le persone che l’hanno ammirata durante la sua carriera.

Intanto, è stato svelato il significato della foto con i bambini presente al funerale di Raffaella Carrà. L’immagine di Raffaella Carrà con quei bambini era la stessa della sua trasmissione televisiva ‘Amore’, che ha permesso ad oltre 150 mila bambini di trovare delle famiglie a distanza. Il programma è stato trasmesso nel 2006, quindi quindici anni fa.