La morte di Raffaella Carrà ha distrutto dal dolore praticamente tutti. Nessuno era a conoscenza della sua malattia ed è deceduta a 78 anni dopo aver combattuto contro un tumore al polmone. Tanti amici e colleghi l’hanno omaggiata con l’ultimo saluto sia nella camera ardente sia ai funerali. Ma non tutti hanno però accolto con favore la sua figura e nelle ultime ore è stato riportato un post sui social network, nel quale sono presenti accuse gravissime e scioccanti nei confronti della grande artista.

Alle esequie c’è stata una folla commossa sulle note che hanno accompagnato il feretro dell’artista accolto dagli applausi della piazza. La volontà dell’artista rispettata nel corso della celebrazione dei funerali, dalla semplice bara in legno grezzo alla cremazione. Per l’urna di Raffaella Carrà la tappa a San Giovanni Rotondo prima di raggiungere l’Argentario. Tanti i presenti attorno al suo feretro a testimoniare tra amici, colleghi e autorità, come la sindaca Virginia Raggi e il ministro della Cultura Dario Franceschini.

Nei giorni scorsi l’associazione ‘Beato Bartolomeo Camaldolese’ si è scagliata contro Raffaella Carrà: “Tutta l’Italia è dispiaciuta per la dipartita di Raffaella Carrà, ballerina e cantante del panorama televisivo italiano gin dagli anni Sessanta. Il nostro paese ha perso un personaggio dello spettacolo, ma non si può parlare di un fulgido esempio di cristianità, fu infatti una delle prime donne ad ostentare nudità e promuovere sconcezze, lungi dal sentire di un buon cattolico”. E non è finita qui l’accusa pesante.





Poi l’associazione ha continuato a dire: “I nostri esperti di demonologia e fenomeni anticristiani, scavando nei trascorsi della cantante in questione, hanno trovato una connessione della stessa con l’adorazione del demonio, si può infatti trovare su Youtube un’ode al maligno che la Carrà ha inciso tanto tempo fa. Non escludiamo che il successo della ballerina possa essere frutto di un patto stipulato con il diavolo. Biasimiamola insieme”. Ed è stata postata un’immagine della cantante con gli occhi indemoniati.

Postate tra l’altro alcune parole del brano musicale ‘Satana’ di Raffaella Carrà: “Satana dagli occhi blu, truccami come vuoi tu, Satana, volgarità, Satana, fatalità. Portami all’inferno, pago per amore, lascio tutto e vengo via con te. Vamos a bailar. Magica divinità, brivido di libertà, anima senza pietà, lasciami per carità!”. Vedremo come reagiranno i fan.