Amata e mal sopportata in egual misura dal pubblico italiano, Beatrice Luzzi torna a far parlare di sé e lancia indizi social che sembrano piuttosto chiari. Dopo l’esperienza al Grande Fratello 2023, l’attrice 53enne è tornata alla sua vita e ai suoi figli. Terminata l’esperienza del reality – in cui si è classificata al secondo posto, con il 45% dei voti, battuta da Perla Vatiero con il 55% – non tornerà, però, all’anonimato. Anzi, presto potremo (ri)vederla in Tv.

Ora restano da capire alcune cose, ad esempio dove rivedremo Bea e in che veste, ovvero da conduttrice o da opinionista o chissà che altro. Soprattutto, ci chiediamo quando inizierà questo nuovo progetto, e su quale emittente. Certo, il Gf è targato Mediaset, ma, come vedremo in seguito, le molteplici esperienze di Beatrice Luzzi si sono svolte anche in Rai. Cercheremo, ora, di esaudire ogni vostra curiosità, e partiamo dunque dall’indizio social.

Foto: Beatrice Luzzi e i figli, ospiti di Silvia Toffanin a "Verissimo"





L’indizio social

Attraverso i social, che oramai sono la sede per ogni comunicazione di Vip e semiVip ai propri fans, in una storia del proprio profilo di Instagram, Beatrice ha annunciato che tornerà in tv, precisamente su Mediaset. Al momento, non sappiamo in qualche programma la vedremo, ma secondo voci di corridoio l’attrice dovrebbe vestire i panni di conduttrice. Continuiamo a usare il condizionale, perché l’annuncio (unilaterale) pare davvero scarno. “Stay tuned”, ha scritto Beatrice, immortalandosi negli studi Mediaset. Dunque almeno una cosa pare certa, ovvero che sarà una delle reti del Biscione a ospitare il suo nuovo programma.

Cosa sappiamo

Secondo Deianira Marzano, la massima esperta italiana di gossip, Beatrice Luzzi dovrebbe tornare in tv su Italia 1. Proprio a lei sarebbe giunta una segnalazione che recita: “Deianira prima di questa storia ne aveva fatta una che poi ha cancellato taggando Italia Uno”. Poi, la Marzano ha aggiunto: “Beatrice Luzzi come vi dicemmo l’avremmo vista in tv”. Frattanto, ancora non è chiarissimo se tra lei e Giuseppe Garibaldi (nome e cognome impegnativi), altro concorrente del Gf, sia rimasta solo l’amicizia o se prosegua il flirt – poi interrotto – di cui sono stati protagonisti nella casa più spiata d’Italia.

Beatrice Luzzi, tra giornalismo e tv (e teatro)

Laureata con lode in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, Beatrice Luzzi ha sempre vissuto a metà tra il giornalismo e la carriera di attrice, teatrale e televisiva. In televisione, in particolare, l’ex personaggio della soap Vivere, nonché conduttrice di Linea Verde, ha anche lavorato dietro le quinte di importanti trasmissioni, tra cui Matrix e L’Eredità. Dopo alcuni anni di oblio, è tornata davanti alle telecamere nel settembre 2023 quando ha partecipato come concorrente alla diciassettesima edizione del Grande Fratello, che le ha restituito una nuova notorietà.