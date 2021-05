“Qui mi è successo tante volte…”. Isola dei Famosi, l’imbarazzo di Massimiliano Rosolino

Isola dei Famosi, la finale del 7 giugno si avvicina. A pochissimo dal traguardo, però, l’attenzione si sta già spostando altrove, ovvero alla prossima edizione. Non è un mistero che in questa edizione i dati di ascolto non siano stato proprio quello che si sperava. Proprio per questo Mediaset è corsa ai ripari e, pur rinnovando il contratto per altre due edizioni con la casa di produzione, prevede una rivoluzione. Non si conoscono ancora i dettagli, e d’altra parte c’è ancora tempo per limare varie situazioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, in ogni caso, Ilary Blasi sarà confermata alla guida del reality dove diversi naufraghi lottano per la ‘sopravvivenza’. Due i gruppi in lotta e condizioni di vita al limite per persone catapultate su un’isolotto dal caos – e dalle comodità – delle città. Da più parti si cerca di individuare le ragioni per cui lo share dell’Isola dei Famosi 2021 sia crollato nelle ultime puntate. E in molti danno la ‘colpa’ a scelte poco azzeccate su concorrenti e opinionisti. Ora a parlare è Massimiliano Rosolino.

Proprio uno dei pilastri di questa edizione, ovvero l’ex nuotatore e campione mondiale Massimiliano Rosolino, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa esperienza. Un’edizione, quella dell’Isola dei Famosi 2021, funestata da imprevisti, addii e polemiche. Ma Rosolino non è alle prime armi, anzi. Dopo aver appeso al chiodo occhialini e costume, Massimiliano ha partecipato sia a Ballando con le Stelle sia a Pechino Express, sempre sulla Rai.





“Prima regola del gioco?? Stare al gioco! – queste le parole di Massimiliano Rosolino sull’Isola dei Famosi 2021 – Se sbagli vuol dire che ci hai provato! Se ci riprovi l’errore sarà solo un “bel” ricordo! Spesso, soprattutto all’inizio dell’isola mi sono sentito in imbarazzo come quando da piccolo sbagliavo a fare la virata in gara, e dovevo inseguire chi in quel momento era stato più bravo di me. In realtà non sono mai diventato il più bravo in virata ma ho compensato con altre caratteristiche! Siate sempre fieri di voi stessi”.

Tutto per un video ironico in cui Valentina Persia fa l’imitazione di Massimiliano Rosolino. Va detto che l’imitatrice è superba, come sempre: “Allora lIlary, che manco Ilari riesce a dire… Ilary anche per questa puntata chi perde non vince e forse chi non perde vince…”. E giù risate in studio. Va detto che il collega di Ilary prende lo scherzo piuttosto bene: “Sei stata buona Valentina…”. Chissà, però, se anche lui si sarà guadagnato la conferma per la prossima edizione…