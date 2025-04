Il nuovo reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha debuttato ieri sera e già sta facendo parlare di sé sui social, con gli utenti che hanno trascorso la serata a commentare cosa è successo durante la prima puntata. Otto coppie sono i protagonisti di questo nuovo programma, tra cui le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, e Jasmine Carrisi che partecipa insieme al suo migliore amico, il make-up artist e influencer Pierangelo Greco.

Ma non è finita qui: ci sono anche la pugile Irma Testa e la sorella maggiore Lucia, entrambe appassionate di boxe, l’ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, i fratelli baresi Danilo e Fabrizio Mileto, e infine Antonino Spinalbese, hairstylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, insieme ad Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista.

The Couple, gli ascolti della prima puntata

Ogni coppia partecipa al programma in coppia, vivendo una convivenza forzata tra sfide impreviste, strategie e la possibilità di vincere un montepremi di un milione di euro, che dovranno difendere fino alla fine. I concorrenti risiederanno in un grande appartamento, con spazi privati separati, ma sotto la costante sorveglianza delle telecamere, proprio come accade nel Grande Fratello.

Ma com’è andata in termini i ascolto la prima puntata? Nonostante l’interesse iniziale, il programma ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita e le prime impressioni potrebbero non riflettere un successo duraturo, proprio come è accaduto in passato per il Grande Fratello, edizione che si è chiusa con il peggior risultato di sempre. Ilary Blasi, ritornata in grande stile su Mediaset e molto apprezzata dagli amanti del genere, ha dovuto combattere contro un vero colosso.

che bello vedere una conduttrice su canale 5 che di mestiere fa la conduttrice #thecouple pic.twitter.com/oWs96UkXzJ — L͎alι (@lalijustlali) April 7, 2025

Ulisse Il piacere della scoperta di Alberto Angela, andato in onda su Rai 1 ieri sera, in prima serata, ha intrattenuto 2.843.000 spettatori pari al 17.4% di share. Il programma di Rai Uno ha vince in termini di ascolti televisiva contro Canale 5. La prima puntata di The Couple, invece, ha raggiunto 2.234.000 spettatori con uno share del 18.6%. Vince in termini di share. Alla fine il risultato non è stato catastrofico come quello del Grande Fratello, ma ora resterà da capire se il pubblico resterà fedele o abbandonerà The Couple.