“Questo lo devo dire”. Chi l’ha visto torna in tv e Federica Sciarelli gela il pubblico

È andata in onda, mercoledì 17 gennaio, dalle 21.20 su Rai 3, la prima puntata del 2024 di “Chi l’ha visto?“, il programma condotto da Federica Sciarelli, tornato in televisione dopo la pausa natalizia con i casi di cronaca e di scomparsa. Nella puntata di ieri si è parlato in particolar modo sul caso di Luigi Celentano, conosciuto con il soprannome di Giggino Wifi, scomparso cinque anni fa da Meta di Sorrento. Un altro caso trattato dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli è stato quello di Catherine Skerl.

Conosciuta come Ketty Skerl, la giovane fu uccisa nel 1984 a soli 17 anni e il cui assassino non fu mai trovato. Un omicidio irrisolto, di cui ora non rimane neppure il corpo. Qualcuno lo ha trafugato dalla tomba al cimitero del Verano.

Chi l’ha visto, la frecciatina di Federica Sciarelli

A Chi l’ha visto si è parlato anche di Elena Aubry, la motociclista morta in un incidente stradale su via Ostiense nel 2018. Anche le ceneri della ragazza furono rubate dal cimitero del Verano nel 2020, e poi ritrovate qualche settimana dopo. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli è tornata dopo la pausa natalizia e in apertura del programma, la conduttrice ha lanciato una frecciatina che ha fatto sorridere il suo affezionato pubblico.

La scorsa settimana Chi l’ha visto non è andato in onda perché la Rai ha deciso di mettere in palinsesto uno speciale sulle Frecce Tricolori e il pubblico di Federica Sciarelli ha criticato, non poco, questa decisione. In apertura di Chi l’ha visto, la conduttrice ha ringraziato il suo pubblico, ha augurato buon anno a tutti e ha lanciato una frecciatina al veleno.

“Buonasera a tutti voi e buon anno, naturalmente, benvenuti. Iniziamo subito con le emergenze, dalle Frecce Tricolori a Chi l’ha Visto è stato un soffio. Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi anche in questo nuovo anno. Adesso però scherziamo un po’ di meno perché dobbiamo andare subito alle nostre emergenze. E adesso ci colleghiamo con una nostra inviata“, ha detto Federica Sciarelli. Sui social tanti commenti: “Sciary la tocca piano”, “Nera”, si legge su Twitter.