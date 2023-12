Beatrice Luzzi è tornata e ancora più carica di prima al Grande Fratello. Dopo qualche giorno di assenza dalla Casa per motivi familiari, nella scorsa puntata l’attrice ha raggiunto i coinquilini e trascorso con loro le feste di Natale. Feste che però, come abbiamo avuto modo di vedere nella diretta quasi h24 del reality show, non hanno portato pace e tranquillità. Non sono infatti mancati scontri al veleno, come quelli con Giuseppe Garibaldi e anche Letizia Petris.

A proposito della lite tra l’attrice e il bidello, molti telespettatori invocano la squalifica di Garibaldi, che avrebbe usato parole molto forti sfogandosi con gli altri poco dopo. Ma tornando a Beatrice Luzzi, che è forse la più grande protagonista di questa edizione, c’è stato anche un altro episodio che sta facendo parecchio rumore in rete, in attesa della puntata di sabato 30 dicembre 2023.

GF, Beatrice Luzzi “contro la produzione”

Come riporta il sito de Il Messaggero, infatti, in una conversazione dopo pranzo tra Beatrice Luzzi, Maddaloni, Greta Rossetti e Paolo Masella sarebbero usciti argomenti “scottanti” sulle prossime puntate. E soprattutto su alcune previsioni che i concorrenti avrebbero tirato fuori dal nulla. In particolare la Luzzi e Maddaloni che hanno insospettito i telespettatori.

Sulla prossima diretta, l’attrice ha esclamato: “Spero che non sia di lunedì! In genere il lunedì ti fanno fare sempre i balletti perché al pubblico piace così. Ma io queste cose non le faccio. La verità è che ogni volta cambia il pubblico e bisogna adeguarsi. È varietà. Ma io odio quelle cose. I balletti proprio no”.

Lei dicendo quello che pensiamo della lagnosa da settembre:#GrandeFratellopic.twitter.com/seRBAZi7fZ — falsaaaaah (@falsaaaaah) December 29, 2023

A quel punto è intervenuta Greta, che ha cercato di cambiare subito argomento: “Ma allora Federico?” ha chiesto. “Non ti preoccupare di Federico – ha risposto subito Maddaloni – Io cercavo di parlarvi di Federico già ieri sera, ma poi mi sono trattenuto… Sembrava una cosa losca”. Beatrice ha rassicurato Greta e anche il pubblico, che ora si chiede perché ne è così certa: “Federico sarà sicuramente preferito”.