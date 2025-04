La stagione televisiva 2024/2025 si avvia verso le sue ultime battute, ma per la Rai il sipario non calerà ancora del tutto. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, il daytime della TV pubblica non terminerà a fine maggio, ma proseguirà fino alla fine di giugno. Una decisione inaspettata che cambia gli equilibri della programmazione e sposta in avanti l’avvio del palinsesto estivo, ormai destinato a ridursi a soli due mesi: luglio e agosto.

Le intenzioni iniziali dei vertici Rai erano chiare: chiudere le principali trasmissioni quotidiane entro la fine di maggio. Una scelta che avrebbe segnato una netta cesura con l’estate televisiva e avrebbe dato ampio spazio a una programmazione alternativa. Tuttavia, la direzione ha fatto dietrofront. Le trasmissioni del daytime proseguiranno fino a venerdì 27 giugno, spostando in avanti il momento del congedo estivo e, di fatto, comprimendo il tempo riservato ai contenuti estivi.

Leggi anche: “Eccoci qui”. Il marito di Mara Venier a casa dopo il ricovero: che accoglienza





Mara Venier, la decisione sorprendente della Rai su Domenica In

In un contesto in cui la Rai sembra voler prolungare la stagione per trattenere il pubblico davanti allo schermo il più a lungo possibile, non mancano però le eccezioni. Una su tutte è quella di Domenica In, che invece anticiperà la chiusura. Secondo indiscrezioni, il programma condotto da Mara Venier saluterà il pubblico domenica 11 maggio. Una scelta che si discosta dalla linea generale e che ha suscitato qualche perplessità, se non addirittura un sorriso, tra gli addetti ai lavori.

La trasmissione domenicale chiuderà così con appena tre puntate in meno rispetto alla durata originaria del daytime Rai, ma lo farà comunque con un tempismo che pare quasi andare in controtendenza rispetto alla decisione dell’azienda di allungare il palinsesto primaverile. Una decisione motivata da esigenze economiche: tagliare qualche settimana di trasmissione permetterà alla rete di contenere i costi di produzione, una priorità che, come spesso accade, si impone anche davanti alla popolarità del programma.

La fine anticipata di Domenica In segna anche l’ennesima stagione di Mara Venier alla guida dello storico contenitore domenicale, che continua a essere uno dei capisaldi del palinsesto Rai. Seppur con qualche giorno d’anticipo, il pubblico potrà ancora godere di alcuni appuntamenti prima dell’arrivederci estivo, in attesa di scoprire se la conduttrice tornerà anche nella prossima stagione.