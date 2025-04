“Eccoci qui”. Il marito di Mara Venier a casa dopo il ricovero: che accoglienza

Dopo un lungo periodo di difficoltà e preoccupazioni, arriva finalmente un raggio di sole nella vita di Nicola Carraro. L’imprenditore, marito della conduttrice Mara Venier, è tornato a casa dopo mesi segnati da ospedalizzazioni, terapie e un percorso riabilitativo impegnativo svolto ad Abano Terme, in provincia di Treviso. Un momento tanto atteso, che coincide con un miglioramento delle sue condizioni fisiche e un ritrovato sorriso. A renderlo noto è stato lo stesso Carraro attraverso i social, dove ha condiviso con entusiasmo il suo rientro, accolto da un caloroso comitato familiare.

“Finalmente tornato a casa con un fantastico comitato di accoglienza”, ha scritto, accompagnando le parole con una foto che trasmette calore e affetto. Al suo fianco, in questa occasione speciale, c’erano Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, il figlio Gerò Carraro, noto per la lunga relazione con Simona Ventura, e la sua attuale compagna Laura Moretti. Una vera riunione di famiglia che ha celebrato questo piccolo grande traguardo. Mara Venier ha commentato lo scatto con un cuore, mentre Nicola ha risposto con il gesto del pollice alzato, simbolo di speranza e vittoria.

Non è stato un cammino semplice. In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, Mara Venier aveva parlato apertamente delle condizioni del marito, spiegando quanto la situazione fosse delicata: “In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando”, aveva confessato. Dopo aver trascorso le festività a Milano, la coppia ha deciso di spostare lì la propria quotidianità, lasciando Roma dopo cinquant’anni. Una scelta dettata dalla necessità di stare più vicini ai figli e garantire a Carraro un ambiente sereno in cui affrontare la convalescenza.

Le difficoltà per Carraro erano iniziate subito dopo le festività natalizie, quando una grave insufficienza respiratoria aveva fatto scattare l’allarme. A questa si erano poi aggiunti i dolori causati da un’ernia del disco e, infine, una diagnosi di diabete di tipo B, dovuto alla lunga assunzione di cortisonici. Nonostante tutto, Carraro ha cercato di mantenere alto il morale, condividendo con i suoi follower piccoli aggiornamenti e battute ironiche sulla dieta e sui chili persi. “Stasera spaghettini di soia perché a furia di prendere cortisone mi è venuto il diabete e a dieta ho già perso nove chili”, aveva detto, dimostrando una forza d’animo non comune.

Determinante in tutto questo percorso è stata senza dubbio la presenza costante di Mara Venier. La conduttrice non ha mai fatto mancare il suo sostegno, affrontando viaggi continui tra Roma e Milano per restare accanto al marito. “La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l’amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini”, aveva dichiarato, spiegando anche la decisione di lasciare temporaneamente la capitale per trasferirsi nella casa milanese, più vicina alla famiglia di lui. Oggi, il ritorno a casa rappresenta non solo un passo verso la guarigione, ma anche una nuova fase di speranza e rinascita.