Sono settimane ormai che Monia La Ferrera è entrata come concorrente al Grande Fratello. Un nome sconosciuto per il pubblico ma non per Massimiliano Varrese, visto che hanno avuto una relazione anni fa. E superato l’imbarazzo iniziale, perché l’attore tutti si aspettava di ritrovare nella Casa tranne lei, i due hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più. Al punto da far sperare tutti in un ritorno di fiamma, visto che ci sono anche stati dei baci appassionati anche se ‘nascosti’ in confessionale.

Nell’ultima puntata del reality andata in onda sembravano prontissimi a riprovarci, ma gli ultimi confronti hanno cambiato le carte in tavola. Hanno discusso più volte la hostess e l’attore e poco fa lei ha fatto delle confidenze a Rosy Chin che allontanerebbero le speranze di una nuova coppia di questa edizione del Grande Fratello. Monia è sì attratta dall’ex, ma ha ancora molti dubbi e paure.

GF, Monia frena: cosa ha detto su Massimiliano

“Siamo tutti e due tanto pesanti. Io non ho paura, ho paura di ferire lui che è diverso”, ha detto a Rosy. E ancora: “Perché so che in questo momento non posso dargli quello che lui vuole. Lo sa anche lui perché gliel’ho detto quindi non è una cosa che lui non sa. Io vorrei andarci piano, lui sta già dieci passi avanti a me. Io non ce la faccio a vivermela normalmente qui dentro e lui lo sa”.

“Io ho detto a lui che in questo momento non posso dargli nulla, ecco perché mi blocco. Lui sta molto più avanti.” Insomma, Monia sembra decisamente meno sicura di Massimiliano. Non riesce a lasciarsi andare nonostante la forte attrazione che prova per lui e lo ha ribadito anche a Stefano, con cui si è ritrovata in giardino a chiacchierare.

Anche a lui, senza nascondere l’imbarazzo, Monia ha detto di sentirsi “paralizzata”: “Quando Massi mi ha fatto quel discorso sono entrata nel panico più totale. Mi ha detto parole importanti, mi sono bloccata sono entrata nel panico. Lui mi ha detto che io lo rendo una persona migliore, a me non me lo ha mai detto nessuno. Mi sono paralizzata totalmente. Io sono tanto bloccata e mi dispiace, vorrei ma mi trattengo per paura”. Tutto finito o si sbloccherà?