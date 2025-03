Stefania Orlando, come ormai è noto, è di nuovo al Grande Fratello. Entrata in corsa, pochi mesi fa, la conduttrice è alla sua seconda esperienza nel reality di Alfonso Signorini. Il pubblico di Canale 5 è stato felicissimo del suo ritorno perché apprezza la sua schiettezza e chissà se ’sopravviverà’ alla nomination. Lunedì 10 marzo è finita al televoto insieme a Chiara ed Helena e solo giovedì conosceremo la sua sorte.

Ma c’è chi ipotizza che sempre giovedì verrà messa al corrente dell’intervista che il suo ex marito Andrea Roncato ha appena rilasciato a Caterina Balivo. Ospite a La Volta Buona, l’attore ha parlato della fine del loro matrimonio. “La vostra storia è durata 7 anni e poi nel 1999 c’è stato un divorzio non semplice. All’inizio tu ti sei addossato tutte le colpe di questa rottura…”, ha ricordato la conduttrice.

Andrea Roncato, la rivelazione su Stefania Orlando

Andrea Roncato ha risposto affermativamente lasciandosi sfuggire il fatto di essersi sempre comportato in questo modo quando è stato tradito. “Io i tradimenti che ho avuto mi sono sempre addossato tutte le colpe. Credo che quando sei tradito la colpa sia un po’ anche la tua…”.

Sentite queste parole Caterina Balivo è intervenuta per chiedere al suo ospite da chi è stato tradito, escludendo a priori la concorrente del Grande Fratello: “Chi è che ti ha tradito? Stefania no… Pure tua moglie Stefania Orlando?”. L’attore a questa domanda ha però preferito glissare.

“Tutte mi hanno tradito. Stefania? Non lo so. Bisogna chiederlo a lei, io non indago mai. Se ne è andata e evidentemente aveva i suoi problemi. Avrà avuto i suoi interessi, sono cose sue”, ha tagliato corto. E anche quando la padrona di casa gli ha ricordato che anni fa al Corriere della Sera aveva rivelato che la Orlando avrebbe avuto un altro l’attore non ha aggiunto granché.

Anzi: “Io non voglio dire niente. Lei sa la verità e non voglio neppure saperla perché non mi interessa niente. Ora come ora non mi interessa”. E mentre su X c’è chi critica questa sua intervista rilasciata senza che Stefania possa replicare, altri si augurano che giovedì Signorini mostri questo intervento alla diretta interessata.