Sabato 19 aprile 2025, nella serata che precede la Pasqua, il palco di Amici si accende nuovamente sotto la guida di Maria De Filippi, che ha condotto la quinta puntata del celebre talent show di Canale 5. Oltre alla consueta gara tra i concorrenti in corsa per la vittoria finale, la puntata ha visto il ritorno di Giordana Angi, che ha emozionato il pubblico con la presentazione del suo nuovo singolo Strade. Tuttavia, come ogni settimana, una parte rilevante dell’attenzione si è spostata anche sui look sfoggiati da conduttrice, giudici e ospiti, che ormai rappresentano un elemento narrativo parallelo dello show.

Tra le presenze più osservate sul palco, quella di Elena D’Amario ha catturato l’occhio del pubblico per la continua evoluzione del suo stile. Se fino a questo momento aveva puntato su un abbigliamento audace, tra trasparenze e stampe animalier vistose, nella quinta serata ha sorpreso tutti scegliendo un outfit decisamente più sobrio. La ballerina e giudice ha infatti sfoggiato un lungo abito dal taglio minimal, con scollo chiuso e una linea che richiama l’eleganza essenziale, rompendo con le scelte estrose delle puntate precedenti.

Amici 24, Maria De Filippi stravolge il look: marca e prezzo

Non è stata da meno Maria De Filippi, che ha deciso di cambiare radicalmente rotta rispetto alle sue precedenti apparizioni sul palco di Amici. Se nelle scorse puntate aveva scelto uno stile rigoroso e monocromatico, alternando tailleur vinaccia, completi in velluto blu elettrico e salmone, fino ad arrivare al blazer decorato con cristalli e paillettes firmato Isabelle Blanche, questa volta ha voluto stupire il pubblico adottando un look completamente nuovo. Nessun tailleur, nessun blazer: la conduttrice ha abbandonato il suo abituale minimalismo per cedere alla raffinatezza di un outfit più elaborato e ricercato.

Per la quinta serata, infatti, Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso sul palco con un look Saint Laurent dal valore complessivo di 3400 euro, segnando un ritorno all’alta moda che aveva per un periodo accantonato. La scelta è caduta su una camicia in crêpe de chine di seta color panna, ampia e fluida, caratterizzata da un colletto bowling con doppio rever e bottoni rivestiti in seta. Il capo, del valore di 1500 euro, è stato indossato in modo volutamente disordinato, con l’orlo infilato nei pantaloni solo nella parte anteriore, dando un effetto sofisticato ma disinvolto.

A completare l’outfit, dei pantaloni palazzo in seta, anch’essi firmati Saint Laurent, con vita alta e stampa paisley, una delle più iconiche della moda etnica, spesso definita anche disegno cashmere. Questo particolare motivo, fatto di forme a goccia e dettagli floreali intricati, è stato scelto da Anthony Vaccarello, direttore creativo della maison francese, come tema dominante della collezione Primavera/Estate 2025. Nella stessa linea compaiono tailleur oversize in stile anni ’80, camicie morbide, gonne a balze e una forte ispirazione etno chic, a cui la De Filippi sembra essersi ispirata per il suo ritorno sul palco in grande stile.