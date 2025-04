Dopo l’eliminazione dal serale di Amici 24, Francesca Bosco ha deciso di raccontarsi ai microfoni di Witty Tv, lasciando emergere le emozioni contrastanti che la attraversano in questo momento di grande cambiamento. La ballerina ha scelto parole sincere e misurate per descrivere il suo stato d’animo, dichiarando: “Non lo so come sto, credo di stare bene. Non sono delusa”. Un’affermazione che, pur nella sua apparente semplicità, riflette un percorso interiore profondo e una maturità guadagnata passo dopo passo.

>> “Si è già saputo tutto, non è giusto”. Amici 24, pubblico nero dopo la scoperta. E bufera su Maria De Filippi

Bosco ha poi espresso un senso di riconoscenza profondo verso chi ha condiviso con lei questa esperienza televisiva, un viaggio che non è stato soltanto artistico ma anche personale: “Sono piena di gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi hanno accompagnata in questo percorso e a cui devo dire grazie. Io sto bene e starò benissimo. Porterò questo sogno che ho vissuto con me per sempre”. Con queste parole, ha voluto sottolineare quanto il programma sia stato, più che una vetrina, un’occasione di trasformazione umana. E quanta gratitudine abbia per Maria De Filippi.





Amici 24, Francesca parla con il cuore

Il cambiamento, infatti, è il filo conduttore della riflessione di Francesca, che ha ricordato come al momento dell’ingresso nella scuola, a novembre, fosse una persona completamente diversa. “Non credo ci sia un altro posto al mondo che ti fa realizzare così tante cose di te, mentre ti dà la possibilità di vivere il tuo sogno e di praticare ogni giorno la passione e di esibirti in degli studi così belli”, ha spiegato con un trasporto che testimonia il forte impatto del percorso compiuto.

Nel raccontare il lato più intimo di questa esperienza, la ballerina ha condiviso una consapevolezza inattesa: “Prima di Amici non pensavo che sarei riuscita a tollerare la convivenza con più persone, sconosciuti. Chiunque è passato dalla Casetta è diventato parte di questa famiglia meravigliosa, amo ognuno di loro“. Le sue parole trasmettono il senso di appartenenza nato tra le mura della scuola, un legame profondo con i compagni che, per lei, non si esaurirà con la fine della trasmissione.

Infine, Francesca ha rivolto un augurio affettuoso agli altri concorrenti, confidando quello che forse è il più grande insegnamento ricevuto: “Ho iniziato a confrontarmi con le persone su situazioni scomode, ma qui ho imparato l’arte del confronto e ad aprirmi. Sono cambiata”. Determinata a proseguire il suo cammino nella danza, ha dichiarato: “Continuerò a lavorare tantissimo per il mio sogno, che già conoscevo, ma qui l’ho realizzato ancora di più. Spero si avveri quando sia il momento, voglio ballare il più possibile e stare bene”. Una promessa fatta a se stessa, per non dimenticare mai ciò che Amici le ha lasciato dentro.