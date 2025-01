Su Ballando con le stelle sono emersi alcuni retroscena inaspettati che si sono verificati in questi anni. In particolare, nei bagni sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato e che ha fatto parecchio rumore. A parlarne sono stati due dei protagonisti del programma di Milly Carlucci, ovvero Fabio Canino e Rossella Erra, che sono stati ospitati da Caterina Balivo a La volta buona.

Ed ecco che il pubblico ha scoperto cose che finora erano rimaste segrete. A Ballando con le stelle sono accadute cose inattese, tra cui un episodio avvenuto nei bagni. In occasione dei 20 anni della trasmissione, Canino ha fatto sapere: “Tanti amori coperti a Ballando per non creare scandali inutili con le famiglie. Mi è capitato di incontrarli anche fuori dal programma e li ho dovuti sgridare, si sarebbero dovuti nascondere”.

Ballando con le stelle, il retroscena sull’ex coppia: “Beccati in bagno”

Ci sono quindi tanti aneddoti che non hanno mai visto la luce del sole a Ballando con le stelle. Ma ora si è saputo qualcosa in più grazie a Canino, Erra e pure a Samantha Togni. Quest’ultima si è soffermata su Stefano Bettarini: “Io e Stefano siamo durati un anno e mezzo, ma litigavamo per qualunque cosa”. E gli altri ospiti hanno confermato tutto: “Tra loro due erano sempre fuoco e fiamme”.

La Erra ha tirato in ballo i vincitori di Ballando con le stelle 2021, Arisa e Vito Coppola, che erano diventati una coppia a tutti gli effetti. E Rosella ha raccontato: “Io li ho scoperti subito perché li ho visti nel bagno. Ho il camerino vicino al bagno e lì non ci sono le telecamere, quindi ho visto di tutto, vedevo gli atteggiamenti dolci, i gesti d’amore ancora prima di vederli sul palco”.

Quindi, Arisa e Vito erano stati beccati in quel modo visto che fino a quel momento non c’era stata certezza del loro fidanzamento.