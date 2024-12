Ballando con le stelle, l’edizione dei record si è conclusa con la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ma le polemiche sono lontane dallo spegnersi. A rinfocolarle è Angelo Madonia che in un’intervista a Vanity Fair ha confessato quanto successo in questi mesi turbolenti. Racconta: “Volevano che da professionista della danza mi trasformassi in personaggio da reality. Se metti sempre in mezzo la vita privata, alla fine si riduce tutto a pettegolezzo”.

“La produzione aveva scelto me in virtù della mia esperienza: sono il più anziano del cast, ho più titoli, ho uno score alto. Federica è stata corteggiata da Ballando a lungo, quest’anno ha accettato, ma con dei limiti in merito al tempo a disposizione per gli allenamenti. Sono stato considerato l’unico in grado di portare la nave in porto”.





Ballando con le stelle, Angelo Madonia: la verità sul suo addio

Poi l’attacco: “Di tutta questa storia la parte lesa sono io, io sono stato licenziato nel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici. Di me hanno scritto qualsiasi cosa, su di me si sono inventati di tutto. Sono un padre, ho due bimbe. Nessuno mi ha chiesto “Come stai?”, né Milly né Federica. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata”.

Quando gli è stato chiesto chi abbia deciso di interrompere il suo percorso nel programma, Angelo Madonia ha replicato: “La produzione. Anche Milly che me lo ha comunicato”. E pensare che proprio lui aveva fatto da tramite per convincere Sonia Bruganelli a partecipare al programma.

“È stata la produzione a chiedermi di ‘intercedere’ con Sonia per provare a convincerla a partecipare, visto che ci stavano provando da tempo. Ho contribuito a farli dialogare in merito alla proposta”. Insomma doppia delusione per il povero Angelo.