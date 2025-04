È nata una nuova coppia tra gli ex concorrenti del Grande Fratello: è ufficiale . Una notizia che ha spiazzato molti, arrivata in un momento in cui l’attenzione del pubblico era concentrata su altre vicende sentimentali legate agli ex inquilini. Da una parte la rottura tra Shaila e Lorenzo, dall’altra l’evoluzione della relazione tra Javier ed Helena, sempre più affiatati e – secondo le ultime indiscrezioni – prossimi all’acquisto di una casa insieme.

In questo clima di gossip intenso, Alfonso Signorini ha sorpreso tutti rivelando in diretta radiofonica una frequentazione che, fino a quel momento, era rimasta lontana dalle luci dei riflettori. Secondo il conduttore, ci sarebbero prove concrete che confermano l’inizio di una relazione tra due ex concorrenti del reality. Da giorni si percepiva un certo feeling, ma i diretti interessati avevano sempre evitato di esporsi, preferendo il silenzio alle dichiarazioni ufficiali.

“È ufficiale”. L’annuncio di Alfonso Signorini: nuova coppia nata dopo il Grande Fratello

I protagonisti? Amanda Lecciso e Iago Garcia. È stato proprio Signorini a lanciare lo scoop durante un’intervista a Loredana Lecciso, sorella di Amanda: “Ti do uno spoiler, ma tanto lo saprai già: tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione”, ha detto, cercando anche di cogliere la reazione dell’ospite. Loredana non si è tirata indietro e ha confermato, seppur con discrezione: “Li ho sentiti al telefono qualche giorno fa, erano a cena insieme. C’è una bellissima amicizia, ed è già una cosa importante”.

La voce di una possibile relazione era iniziata a circolare dopo un video pubblicato da Stefania Orlando, che mostrava un’intesa particolare tra i due. Da lì, i rumors si sono fatti sempre più insistenti. Lei, separata e madre di due figli, lui single e molto apprezzato dal pubblico femminile. Durante il programma, i loro rapporti erano stati altalenanti, ma il vero legame è nato soltanto fuori dalla Casa.

"Ti do uno spoiler: tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione"

A confermarlo è Amanda stessa, che oggi si mostra più consapevole: “Quando eravamo dentro, non capivamo nulla. Rivedendo i video, ho colto tante sfumature che mi erano sfuggite. Con Iago abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma alla fine ci siamo voluti bene. Mi è mancato tantissimo dopo la sua uscita, e quando l’ho rivisto ho capito quanto contasse per me”. Ora, lontani dalle dinamiche del reality, si stanno riscoprendo con calma, tra cene, confidenze e piccoli gesti quotidiani. Una conoscenza che è diventata amore.