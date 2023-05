Baby numero 4 è un maschietto: svelato il sesso del quarto figlio della coppia nota al pubblico di Canale 5. Pochi giorni dopo aver dato il lieto annuncio, il gender reveal party alla presenza di amici e parenti. Il video dell’evento, che c’è da dire è stato organizzato nei minimi dettagli e in grande stile, è stato postato dalla futura mamma per la quarta volta su Instagram e raccolto un’infinità di like e di commenti.

La festa per il quarto figlio in arrivo si è svolta su una terrazza vista mare. Precisamente quella della lussuosa Villa Aurelia, a Bacoli, (che per un periodo è stata anche casa loro) con una conchiglia gigante che, terminato il countdown si è aperta e ha sprigionato un tripudio di polvere azzurra ad annunciare l’arrivo di un maschio. Conto pari: due femminucce e, presto, due maschietti.

Quarto figlio in arrivo per la coppia vip: è un maschietto

Dopo Beatrice Emma, Enea, Adria Maria (tutti con 2 anni di differenza l’uno dall’altro) Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo accoglieranno un nuovo maschietto in casa. Ex Temptation Island, i futuri genitori per la quarta volta stanno insieme da moltissimi anni e da quel momento difficile vissuto proprio nel villaggio sardo, ne sono usciti più forti di prima dando vita a una famiglia numerosa.

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 pronto a tornare quest’estate dopo un anno di stop. Un percorso ‘tortuoso’ ma che ha avuto il suo happy ending, tanto una volta usciti dall’Is Morus Relais hanno deciso di convolare a nozze. Il matrimonio è stato celebrato nel 2016.

“Nella nostra villa del cuore, dove due anni fa nasceva Adria. Abbiamo scelto di festeggiare il tuo arrivo.. un sogno che si avvera. Tu il mare il cielo…. Arriverà un Delfino! Grazie a tutti per aver condiviso con noi questo giorno speciale. Grazie a tutti i miei collaboratori per aver permesso la realizzazione”, si legge sotto al post che annuncia il sesso del quarto figlio della coppia.