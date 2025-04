Durante la puntata di ieri mattina di Storie Italiane, Eleonora Daniele è stata tra le prime figure del panorama televisivo italiano a comunicare in diretta la notizia della morte di Papa Francesco. Una rivelazione inattesa, che ha colto di sorpresa tanto il pubblico quanto i professionisti dell’informazione. In quel momento, l’emozione è apparsa subito evidente sul volto della conduttrice, che ha vissuto con visibile commozione uno dei momenti più delicati della sua carriera giornalistica.

L’annuncio, avvenuto nel cuore della trasmissione, ha avuto un impatto emotivo fortissimo anche all’interno dello studio, dove si è diffuso un silenzio irreale subito dopo le parole della Daniele. La presentatrice ha impiegato alcuni istanti prima di riuscire a leggere quanto riportato sui fogli ricevuti dalla redazione. Quelle parole, lette e rilette più volte, sembravano quasi impossibili da pronunciare. Era evidente il peso di quella comunicazione, che superava la cronaca per farsi carico di un lutto condiviso da milioni di persone nel mondo.

Eleonora Daniele dopo la notizia sulla morte di papa Francesco

In seguito, Eleonora Daniele ha raccontato in un’intervista le sensazioni provate nel dare quella notizia così sconvolgente: “Stamattina quando ho letto quella notizia per me è stato un enorme dispiacere. Sono ancora spaesata, in silenzio“. Le sue parole riflettono il turbamento di chi, pur abituata a raccontare eventi importanti, si è trovata a fronteggiare un dolore collettivo di proporzioni storiche. Il paragone fatto dalla stessa conduttrice con la morte di Papa Giovanni Paolo II – notizia che lei stessa aveva annunciato in passato – rende chiara la portata dell’accaduto.

“Nessuno avrebbe mai voluto dare una notizia del genere”, ha aggiunto Eleonora Daniele, evidenziando con queste parole il senso di responsabilità e di rispetto che l’ha accompagnata nel corso dell’annuncio. La sua figura, ieri mattina, è diventata il volto dell’Italia che apprendeva attonita una perdita enorme, quella di un Papa che ha segnato il suo tempo con messaggi di inclusione, giustizia e pace.

È morto Papa Francesco.

L'annuncio in diretta su Rai 1 pic.twitter.com/BXFYKZEKH4 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 21, 2025

Nel ricordare Papa Francesco, la Daniele ha voluto omaggiare l’uomo prima ancora del pontefice: “Un uomo che ha parlato al mondo di amore, pace e coraggio. L’ha fatto fino all’ultimo giorno“, ha detto. Il suo commiato, pronunciato con la voce spezzata dall’emozione, ha unito il dolore personale a quello universale, trasformando un momento televisivo in una pagina di storia, di quelle che resteranno impresse nella memoria collettiva.