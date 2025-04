Inaspettato momento televisivo nella serata del 21 aprile, mentre era in onda uno speciale sulla morte di Papa Francesco. Su Rete 4 tra gli ospiti del conduttore Gianluigi Nuzzi c’era Alessandro Sallusti, che stava dicendo qualcosa di importante quando improvvisamente è successo l’impensabile.

Mentre si stava soffermando su Papa Francesco, Alessandro Sallusti è caduto dalla sedia in pochi istanti. Il presentatore e gli altri ospiti in studio sono rimasti stupiti, infatti si sono trovati davanti ad una scena insolita. Poi è stato proprio il conduttore a provare a ritornare alla normalità.

Papa Francesco, Alessandro Sallusti cade durante lo speciale sulla morte

Sallusti aveva appena detto: “Durante il suo pontificato il mondo si è infiammato” poi la caduta repentina. Il video è diventato immediatamente virale, anche se il giornalista è riuscito a rialzarsi prontamente e ha continuato a parlare: “Tutto a posto, i grandi della terra non lo hanno ascoltato”. Poi Nuzzi ha deciso di fargli una battuta.

Il conduttore ha esclamato: “Forse hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta“. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per Alessandro Sallusti, che ha proseguito la sua ospitata senza ulteriori problemi, anche se resta l’incredulità per la rottura della sedia.

La sedia si spacca e Sallusti cade in diretta #4disera pic.twitter.com/IeyDrGoXXd — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 21, 2025

Sono tanti gli speciali che stanno andando in onda e che verranno trasmessi su tutti i canali nelle prossime ore, infatti il palinsesto è stato stravolto a causa della dipartita di Papa Francesco.