Non solo Andrea Giambruno, che con i suoi fuorionda si è giocato la relazione con la premier Giorgia Meloni e la conduzione del programma Diario del giorno su Rete 4, un altro personaggio è finito al centro della bufera per lo stesso motivo. Un fuorionda pesante, con frasi e offese omofobe e misogine pronunciate da un famoso personaggio Rai, sono state mandate in onda dalla trasmissione Le Iene nella puntata che andrà in onda martedì 28 novembre.

“Cane Magalli, cane Magalli, levatelo! Signorina sorrida, finga di esistere. Che ca*** mastica questa pu***ana?! Mi è passata la tra dietro per caso ragazzi? Ma levalo sto fr***o di m! Levatelo, levate di lì il fr***o. Questo che grida, è il fr***o di me***a”, queste le parole choc pronunciate dal personaggio Rai e mandate in onda a Le Iene.

Michele Guardì, frasi omofobe e sessiste in un fuorionda Rai

Le iene hanno annunciato un servizio di Filippo Roma per martedì 28 novembre a proposito di una serie di fuorionda controversi dello storico regista de I Fatti Vostri. Nell’audio anticipato da una clip sui social del programma di Italia1, e riportato da TvBlog, si sente Michele Guardì urlare una serie di insulti nei confronti del conduttore Giancarlo Magalli e di altre persone inquadrate durante la trasmissione.

Secondo molti utenti social e lo stesso Michele Guardì, intervistato da Tv Blog questi audio non sarebbero inediti: “Cose vecchie – ha detto Guardì – non ha rilievo per me. Sono assolutamente tranquillo”. “Io omofobo? Nelle mie redazioni l’80% è donna. La capa del gruppo è una donna: Giovanna Flora. Se fossi omofobo metterei da parte le donne, starei solo con gli uomini e prenderei a calci le donne. Non sono così. Io con le donne sono non rispettoso… di più! Lo dicono i fatti, non le parole. Io mi giovo della loro capacità e della loro intelligenza, da sempre, non da ora”.

Domani sera, martedì 28 novembre, a #LeIene: patriarcato, misoginia e omofobia in tv? Con Filippo Roma e @marcoocchipintj pic.twitter.com/BVWePxQTJA — Le Iene (@redazioneiene) November 27, 2023

Parte di quei fuorionda sarebbero stati già mandati in onda ben 11 anni fa da Antonello Piroso su La7. “Tanto tempo fa dissero che Guardì grida in regia. Era una serata speciale con dei problemi tecnici, ero un pochino nervoso e in qualcosa ho esagerato. Tutti i destinatari delle mie parole non se la sono presa, ci ho parlato… sono cose vecchie”, ha detto lo storico regista Rai a Tv Blog.