Giancarlo Magalli è tornato ai Fatti Vostri, storico programma di Rai Due e casa del conduttore per tantissimi anni. In un’intervista su Fqmagazine, l’ex conduttore aveva detto di non essere stato “fatto fuori” da qualcuno ma l’addio a “I Fatti Vostri” è frutto di una sua scelta. “Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo”, aveva rivelato nel 2021, poco dopo la presentazione dei palinsesti.

Ora Giancarlo Magalli è tornato e avrà un ruolo fisso all’interno della trasmissione: “Vorrei venire ogni tanto per parlare di persone che hanno fatto qualcosa di buono, persone a cui dovremmo dire grazie, che ci hanno salvato” ha spiegato l’ex conduttore de I Fatti Vostri parlando della sua rubrica.

Giancarlo Magalli torna ai Fatti Vostri e lancia una frecciatina

“Arriva uno dei personaggi più amati dalla piazza”, ha detto il presentatore Tiberio Timperi , reduce dalla stagione estiva du Unimattina Estate. Con queste parole nello studio dei Fatti Vostri è tornato Giancarlo Magalli, conduttore della trasmissione per tantissimi anni e andato via prima della stagione 2021-2022. “Avevamo fame e sete della tua ironia, che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno, ma oggi sei qui in una veste diversa”, ha detto ironicamente Tiberio Timperi. E Magalli ha subito raccolto l’assist per lanciare una frecciatina: “Va beh, se lo grattano, non è un problema”.

Ovviamente la frase pronunciata da Giancarlo Magalli ha subito fatto pensare alla burrascosa vicenda con co-conduttrice Adriana Volpe, ma anche alla maretta che c’era stata con Salvo Sottile e Michele Guardì. “Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così”, aveva scritto a maggio il conduttore.

Poi il riferimento a Salvo Sottile:”O forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc.) e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo”, aveva scritto nel post.